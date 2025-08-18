Szabó István: Felállt a csapat a padlóról

Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga 4. fordulójában vasárnap megnyerte a keleti rangadót a DVSC otthonában. A Nagyerdei Stadion közönségének negyedórát kellett várnia az első találatra, akkor Szűcs vette be távolról Kovács kapuját. Fordulás után pár perc elteltével Edomwonyi fejesével egyenlített a Szpari, majd a rendes játékidő utolsó percében Keita volt eredményes, és ezzel a Nyíregyháza elhozta Debrecenből a három pontot, élvonalbeli története során először.

A Nyíregyháza Spartacus FC győztes gólját Edomwonyi szerezte Fotó: Trifonov Eva

A találkozó utáni sajtótájékoztatón a két szakvezető közül így joggal volt elégedettebb Szabó István.

– Természetesen nagyon fontos volt ez a három pont. Az utóbbi két mérkőzés rosszul sikerült, de felállt a csapat a padlóról. Jó meccset játszottunk, elképesztő hangulatban, ezért érdemes mérkőzésre járni!

Az első félidei haloványabb teljesítmény után hatalmas változást hozott a második játékrész, határozottabban, gyorsabban és főleg kapura veszélyesebben játszott a Szpari.

– Még jó néhány hetet kell várni, hogy összeérjen a csapat, hiszen nagyon sok játékos érkezett későn. Szünetben másik felállásra váltottunk, és ez bevált. Már vártam, hogy szöglet után eredményesek legyünk, hiszen vannak jól fejelő játékosaink.

Katona Levente és Katona Bálint személyében két olyan játékost is pályára küldött a második félidőben, akik néhány napja érkeztek a csapathoz. A becserélésükben bizonyára szerepet játszott, hogy korábban mindkét labdarúgóval dolgozott együtt Kecskeméten.

– Természetesen igen, hiszen tudtam, mit várhatok tőlük. Mindkét futballistát régóta szerettük volna megszerezni, szerencsére most sikerült – reagált a felvetésre Szabó István.

Nyíregyháza Spartacus FC: jöhet a DVTK

Parádésan kezdte a találkozót a Loki, irányított és viszonylag korán megszerezte a vezetést.

– Az első félidővel elégedett voltam, játékban ez volt a szezonban a legjobb első félidőnk, amit sajnálok, hogy csak egy gólt tudtunk szerezni, pedig ebben a periódusban sokkal jobban játszottunk ellenfelünknél.

Fordulás után azonban nem tudták megismételni az addig nyújtott játékukat, a Nyíregyháza viszont váltani tudott és villámgyorsan egyenlített.

– Aztán azok után, hogy az első félidőben helyzete sem volt a Nyíregyházának, a folytatásban villámgyorsan egyenlített.

– Nem a riválisunk játéka lepett meg, hanem a helyzet, amiből betalált. Aztán Kocsis Dominik helyzete nyomán a kapufáról kipattant a labda, s az utolsó percben egy szöglet után kaptunk gólt. Ahogy mondani szokás, ilyen a futball, ebből tanulnunk kell – fogalmazott Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője. – Remek volt ilyen hangulatban játszani. Nem érdemeltünk vereséget, jól futballoztunk – tette még hozzá.