Labdarúgás

1 órája

A Szpari volt az utolsó klubja, visszavonult a válogatott középpályás

Kerecsen József

Bejelentette visszavonulását a 62-szeres georgiai válogatott Nika Kvekveskiri, aki a jövőben hazája nemzeti csapatának szakmai stábjában dolgozik tovább. A hírt az Öltözőn Túl facebook-oldal tette közzé. A középpályás utolsó klubja a Nyíregyháza Spartacus FC volt, ahová tavaly szeptemberben érkezett, majd idén nyáron távozott. A játékos több mérkőzésen is bizonyította kiváló képességeit, ám több sérülés is hátráltatta az idény során. A Szpari színeiben összesen 19 mérkőzésen lépett pályára, ezeken egy gólpasszt és egy gólt jegyzett, éppen a nyírségiek hétvégi ellenfele, az ETO FC Győr ellen talált be.

Nika Kvekveskiri visszavonult.
Visszavonult az aktív játéktól a Nyíregyháza Spartacus FC-től nyáron távozó Nika Kvekveskiri
Fotó: Facebook

 

 

