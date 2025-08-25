Ez nem hiányzott... Két súlyos sérülés a Szparinál

"Két játékosunk is súlyosan megsérült a Diósgyőr elleni mérkőzésen." Így kezdődik a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos weboldalán nemrégiben közzétett hír. Temesvári Attila az első félidő hajrájában kétszer is a földre rogyott, nem tudta folytatni a játékot. Az orvosi diagnózis megállapította, hogy a combhajlítójában izomszakadás történt, felépülése függ a kezelések hatékonyságától, de így is több hetet vehet igénybe. Helyére az az Alaxai Áron érkezett, aki szintén nem úszta meg sérülés nélkül a DVTK elleni találkozót. A fiatal védő ráesett a vállára, ami vállficamot idézett elő, aminek ellenére a hátvéd végigjátszotta a rangadót. A gyors MRI vizsgálatok elváltozást mutattak, vállspecialista orvosnak kell eldöntenie, hogy szükség van-e műtétre, mely még a héten eldől.

Alaxai Áronra és Temesvári Attilára sem számíthat egy ideig a Nyíregyháza Spartacus FC szakmai stábja

Fotó: Czinege Melinda