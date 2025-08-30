augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Micsoda kezdés!

3 órája

Egy tizivel kezdődött, a Szpari legyőzte a Győrt

Címkék#ETO FC Győr#labdarúgás nb I#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#labdarúgás

Kovácsréti bevágta a tizenegyest, a második félidő elején már kettő volt az előny. A Győr csak szépíteni tudott, így a Nyíregyháza Spartacus FC szerezte meg a három pontot.

Szon.hu

A Nyíregyháza Spartacus FC az ETO FC Győr vendég lesz a Fizz Liga 6. fordulójában vasárnap. Közös a két együttesben, hogy az előző idényben szerepeltek ismét az élvonalban. Ami a közös múltjukat illeti, tizennégy másodosztályú mérkőzés mellett eddig huszonkilencszer találkoztak egymással az első osztályban a magyarfutball.hu oldal nyilvántartása szerint. Az elmúlt idényben kétszer volt pályaválasztó a Szpari, míg egyszer Győrben találkoztak. 

Nyíregyháza Spartacus FC
A Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap Győrben játszik Fotó: MW-archív/Dömötör Csaba

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Számunkra emlékezetesre sikeredett a tavaly júliusi találkozójuk, idézzük fel ennek a kilencven percnek a legemlékezetesebb pillanatait. Az újoncok rangadóján a Szpari Mezőkövesden látta vendégül az ETO FC Győrt a labdarúgó NB I. első fordulójában. 
Jobban kezdett a vendégcsapat, alig fél percnyi játék után Bumba kínálta meg Fejért, a hazaiak kapusa azonban kitornászta a sarokba tartó labdát. Ezután, pulzáló játék következett, jobbára a két tizenhatos között folyt a játék. Szűk félóra elteltével aztán megszerezte a vezetést a Szpari. 

A 24. percben Kovácsréti kapura tartó lövése megpattant Boldor kezén, rövid VAR-vizsgálatot követően a játékvezető a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Kovácsréti állt, lövésére jól mozdult a kapus, de a labda a hasa alatt becsúszott a bal alsó sarokba (1–0).

 Három perccel a szünet előtt a megduplázhatta volna előnyét a Szpari, Kovácsréti azonban mellé lőtt. Több gól már nem esett, így 1–0-ás Szpari vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

A Győrnek csak szépítésre futotta erejéből

A második félidő elején ismét Bumba villant, ám néhány centit tévedett. Az 55. percben egy eladott labda után viszont büntetett a Szpari, Gresó ugratta ki Bekét, aki remekül fejezte be az akciót (2–0).

. Hét perccel később Beke került újfent rivaldafénybe, Gyurákovics azonban bravúrral védte a lövését. Alig tíz perccel később Lukic szépíthetett volna, de Alaxai mentett a gólvonal előtt, majd a szöglet után Csontos bombáját ütötte ki. 

A 78. percben aztán megvillant Krivokapic, aki két csel után egy rakétával szépített (2–1).

 A folytatásban hatalmas erőket mozgósított az egyenlítő gólért a Győr, de ez már nem jött össze, így a Szpari megnyerte a mérkőzést.

Labdarúgás: NB I., 1. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC – ETO FC Győr  2-1 (1-0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Erdős.

  • Nyíregyháza: Fejér – Farkas B. (Navrátil, 59.), Alaxai, Temesvári (Ranko, 82.), Nagy B. – Nagy D., Rjaskó, Kesztyűs (Tamás, 82.) – Kovácsréti, Gresó (Pinte, 59.) – Beke (Babics, 75.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.
  • Győr: Gyurákovics – Vera, Szépe (Bitri, a szünetben), Boldor, Csontos – Tóth R. (Krivokapic, 61.), Anton (Ntsama, 89.) – Bumba, Kröhn (Gavric, a szünetben), Skvarka – Lukic (Farkas B., 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
    Gól: Kovácsréti (29., 11-esből), Beke (55.), illetve Krivokapic (78.).

Így győzte le a Szpari a Győrt (2024. 07.26. OPT Bank Liga, 1. forduló)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu