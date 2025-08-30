Egy tizivel kezdődött, a Szpari legyőzte a Győrt

A Nyíregyháza Spartacus FC az ETO FC Győr vendég lesz a Fizz Liga 6. fordulójában vasárnap. Közös a két együttesben, hogy az előző idényben szerepeltek ismét az élvonalban. Ami a közös múltjukat illeti, tizennégy másodosztályú mérkőzés mellett eddig huszonkilencszer találkoztak egymással az első osztályban a magyarfutball.hu oldal nyilvántartása szerint. Az elmúlt idényben kétszer volt pályaválasztó a Szpari, míg egyszer Győrben találkoztak.

Számunkra emlékezetesre sikeredett a tavaly júliusi találkozójuk, idézzük fel ennek a kilencven percnek a legemlékezetesebb pillanatait. Az újoncok rangadóján a Szpari Mezőkövesden látta vendégül az ETO FC Győrt a labdarúgó NB I. első fordulójában.

Jobban kezdett a vendégcsapat, alig fél percnyi játék után Bumba kínálta meg Fejért, a hazaiak kapusa azonban kitornászta a sarokba tartó labdát. Ezután, pulzáló játék következett, jobbára a két tizenhatos között folyt a játék. Szűk félóra elteltével aztán megszerezte a vezetést a Szpari.

A 24. percben Kovácsréti kapura tartó lövése megpattant Boldor kezén, rövid VAR-vizsgálatot követően a játékvezető a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Kovácsréti állt, lövésére jól mozdult a kapus, de a labda a hasa alatt becsúszott a bal alsó sarokba (1–0).

Három perccel a szünet előtt a megduplázhatta volna előnyét a Szpari, Kovácsréti azonban mellé lőtt. Több gól már nem esett, így 1–0-ás Szpari vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

A Győrnek csak szépítésre futotta erejéből

A második félidő elején ismét Bumba villant, ám néhány centit tévedett. Az 55. percben egy eladott labda után viszont büntetett a Szpari, Gresó ugratta ki Bekét, aki remekül fejezte be az akciót (2–0).

. Hét perccel később Beke került újfent rivaldafénybe, Gyurákovics azonban bravúrral védte a lövését. Alig tíz perccel később Lukic szépíthetett volna, de Alaxai mentett a gólvonal előtt, majd a szöglet után Csontos bombáját ütötte ki.

A 78. percben aztán megvillant Krivokapic, aki két csel után egy rakétával szépített (2–1).

A folytatásban hatalmas erőket mozgósított az egyenlítő gólért a Győr, de ez már nem jött össze, így a Szpari megnyerte a mérkőzést.

Labdarúgás: NB I., 1. forduló Nyíregyháza Spartacus FC – ETO FC Győr 2-1 (1-0) Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Erdős. Nyíregyháza: Fejér – Farkas B. (Navrátil, 59.), Alaxai, Temesvári (Ranko, 82.), Nagy B. – Nagy D., Rjaskó, Kesztyűs (Tamás, 82.) – Kovácsréti, Gresó (Pinte, 59.) – Beke (Babics, 75.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Fejér – Farkas B. (Navrátil, 59.), Alaxai, Temesvári (Ranko, 82.), Nagy B. – Nagy D., Rjaskó, Kesztyűs (Tamás, 82.) – Kovácsréti, Gresó (Pinte, 59.) – Beke (Babics, 75.). Tímár Krisztián. Győr: Gyurákovics – Vera, Szépe (Bitri, a szünetben), Boldor, Csontos – Tóth R. (Krivokapic, 61.), Anton (Ntsama, 89.) – Bumba, Kröhn (Gavric, a szünetben), Skvarka – Lukic (Farkas B., 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs.

Gól: Kovácsréti (29., 11-esből), Beke (55.), illetve Krivokapic (78.).

Így győzte le a Szpari a Győrt (2024. 07.26. OPT Bank Liga, 1. forduló)