Mindenki Debrecenbe! Minden, amit a mérkőzésről tudnod kell

A Nyíregyháza Spartacus FC a Fizz Liga 4. fordulójában a Debreceni VSC vendége lesz vasárnap. Mint ismert, a házigazdák remekül kezdték a szezont, hét ponttal holtversenyben az első két helyezettel, bronzérmes pozícióból várják a keleti rangadót. A Szpari viszont csak a nyitófordulóban szerzett pontot, akkor is csak egyet, ezt követően a Puskás Akadémiától, majd a Ferencvárostól is kikapott. Nagy szükség lenne tehát arra, hogy Szabó István együttese elkezdje a pontok gyűjtögetését, hol máshol lenne ez édesebb, mint az ősi rivális otthonában.

A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolói februárban megtöltötték vendégszektort

Fotó: Bozsó Katalin

A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolói vonattal utaznak Debrecenbe

A csapatok mellett a szurkolók is készülnek, a két csapat ultrái a hét elején már üzentek is egymásnak. Hogy minél több Szpari szurkoló legyen a nagyerdei stadionban, a szurkolói csoportok közös utazását szerveznek. Erről a Mastiffs 1995 Nyíregyháza, Valamint a Vén Tinédzserek szurkolói csoport is felhívást tett közzé Facebook-oldalán. Eszerint vasárnap a 11:29-kor induló menetrend szerinti személyvonattal utaznak. A vonatjegyről mindenkinek magának kell gondoskodnia. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy időben vegyék meg a tikettet, hogy az indulás előtt ne legyen torlódás a jegypénztáraknáknál és a jegyautomatáknál. A jegyvásárlással kapcsolatban a Szpari egy közleményt tett közzé weboldalán. E szerint a vendégjegyeket elővételben kizárólag online lehet megvásárolni, szurkolói kártya és személyes adatok megadása nélkül. Az oldalon ( www.nagyerdeistadion.hu) jegyvásárláshoz regisztráció szükséges egy működő e-mail címmel. Vendégszektor: D3 és D4.

Jegyárak Mérkőzést megelőző 2.napig (online): 2.300 Ft

Mérkőzést megelőző 2.naptól (online): 2.800 Ft

Meccsnapon helyszínen: 3.500 Ft

Diákjegy: 1.800 Ft (6-18 éves korig)

6 éves kor alatt ingyenes a belépés

A gépkocsival érkezők Nagyerdei körút felől, a stadion Hall előtti rendezvényterén (a térképen a hazai nézők elől elzárt terület jelöli) parkolhatnak. A vendégpénztár 13.30-kor nyit, ahol készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni. Amennyiben elővételben elfogynak a vendégjegyek, nem nyit ki a pénztár.