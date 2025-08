A Szpari-meccs alatt megtízszerezheted a vagyonodat. Megmutatjuk, hogyan

A Fizz Liga 2. fordulója már pénteken elindul a DVSC-MTK találkozóval, vasárnap három mérkőzést rendeznek, a Nyíregyháza Spartacus FC a Puskás Akadémia vendége lesz. A felcsúti mérkőzés 17.45-kor kezdődik a Pancho Arénában.

A Nyíregyháza Spartacus FC szurkoló a Magyar Kupában kiszurkolták a csapat győzelmét

Fotó: KM-archív/Bozsó Katalin

A házigazdák az előző szezonban másodikak lettek, míg a Szpari a nyolcadik helyen fejezte be a pontvadászatot. A két gárda három alkalommal találkozott egymással az elmúlt szezonban, a bajnokikat a felcsútiak nyerték, míg a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Szpari diadalmaskodott. Egy újabb nyíregyházi győzelem a szerencselovagoknak aranyat érhet, vendégsiker esetén megötszörözhetik a feltett pénzüket. Ez mindössze kilencven perc alatt nem olyan rossz lehetőség.

A mérkőzésre a Szerencsejáték Zrt. Tippmix oldalán 113 opciót kínál a találkozóra. Összeszedtük a legizgalmasabb fogadási lehetőségeket, amikkel nemcsak szurkolni lehet a meccsen, hanem akár komoly pénzt is nyerni.

Jól hoz a konyhára, ha kiszakad a Szpari gólzsákja

Ennyit ér a Nyíregyháza Spartacus FC győzelme

Mint ahogy fentebb írtuk, a Szpari győzelme már önmagában is szépen fizet, 5-szörös szorzóval tehető meg ez a tipp. A Puskás Akadémia sikerére 1,45-ös szorzó jár, a döntetlenre pedig 4.45-ös oddsot adott a Szerencsejáték Zrt. Ha megismétlődne a két gárda Magyar Kupa mérkőzésének eredménye és ezt valaki el is találja, valamint megfelelő opciót választ a szelvényén, az bizony bankot robbanthat. Ha a mérkőzésen másfél gólnál kevesebb születik és a Szpari nyer, a feltett ezer forintunk helyett egy húszezrest kapunk vissza a kasszánál. Ha jól kezd Szabó István csapata és már az első tíz percben betalál, a feltett pénzünk több mint tízszeresét kapjuk vissza (10.5). Találunk a valóságtól jobban elrugaszkodott lehetőségeket is, amelynek bekövetkezésére vajmi kevés esélyt látunk, az érdekesség kedvéét érdemes azonban eljátszani a gondolattal. Itt elsősorban a gólos lehetőségekre gondolunk, hiszen a csapat ezzel az utóbbi időben nem kényeztette el a publikumot. Akik azonban arról álmodoznak, hogy vasárnap Nagy Dominikék a jobbik góllövőcipőjüket húzzák fel és erre némi aprót nem sajnálnak, bankot robbanthatnak.

A Szpari 4–0, 4–1, 4–2, 5–0-ás, 5–1-es, valamint 6–0-ás győzelme esetén kisebb táskával mehetünk a legközelebbi lottózóba, ugyanis a feltett pénzünk százszorosát kapjuk vissza.

Mi megelégednénk egy sovány 1–0-ás Szpari győzelemmel is, ami a csapatnak nagy löketet adhatna a folytatásra.

A Szpari így győzte le a Puskás Akadémiát a Magyar Kupában (2025.02.25., 5. forduló)