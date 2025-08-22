augusztus 22., péntek

Keleti rangadó!

2 órája

Újra telt ház előtt a Szpari, az ultrák már nagyon készülnek

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Temesvári Attila#ultrák#Szpari#NB I#DVTK

Jön a 64. keleti rangadó a miskolciak ellen. A DVTK ellen újra megtelik a Városi Stadion, a Nyíregyháza Spartacus FC hazai mérkőzései továbbra is a legnézettebbek között van. A Szpari szurkolói most is nagy dobásra készülnek.

Kerecsen József

Múlt hét vasárnap megtört a jég, a Nyíregyháza Spartacus FC megszerezte szezonbéli első győzelmét az NB I-ben. Jobb helyről pedig talán nem is hozhatta volna el a csapat a három pontot, mint a Nagyerdei Stadion, Aboubakar Keita 90. percben szerzett góljával a vendégek 2–1-re nyertek a Debreceni VSC ellen, így összességében pedig legutóbbi négy találkozójukon háromszor győztek a nyírségiek. Ahogyan tavaly, úgy idén is egymást követik a keleti rangadók (igaz, fordított sorrendben), így két szombaton a Diósgyőrt fogadja a Szpari. Legyen szó bármely osztályról vagy kupameccsről, a DVTK elleni rangadó mindig különleges.

Nyíregyháza Spartacus FC ultrák
A Nyíregyháza Spartacus FC szurkolói győzelembe hajszolták a csapatot Debrecenben
Fotó: Trifonov Éva

Szombaton már a 64. bajnokit rendezik a Nyíregyháza Spartacus FC és a Diósgyőr között, az élvonalban ez lesz lesz a 28. Eddig tíz mérkőzésen győzött a Szpari az NB I-ben, kilencszer pedig döntetlen lett a végeredmény. Az utolsó sikerhez nem kell sokat visszamennünk az időben, május 11-én 1–0-ra győzött Szabó István csapata a Városi Stadionban, de februárban is sikerült nyerni Miskolcon, az az eredmény akkor Vladimir Radenkovics állásába került, aki aztán nyáron visszatért a borsodiakhoz. 

Szeretné kiszolgálni szurkolóit a Nyíregyháza Spartacus FC

A néhány nappal ezelőtti siker természetesen önbizalmat adott a játékosoknak, de a teljesítményen továbbra is van még mit javítani.

– A Debrecen ellen két különböző félidőt produkáltunk, a jövőben már az első perctől aktívabbnak kell lennünk. Jön a Diósgyőr elleni meccs, a Debrecen elleni győzelemmel lendületbe jöttünk, ezt szeretnénk továbbvinni. A DVTK és a DVSC esetében mindkettő hatalmas rangadó, telt házra számítunk, szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat és három ponttal ajándékoznánk meg őket – mondta a forduló válogatottjába is beválogatott Temesvári Attila a Szpari hivatalos oldalán.

A derbire - ahogy a DVTK elleni rangadót nevezik a nyíregyháziak - természetesen nagyon készülnek az ultrák is, akik most már hétről hétre felejthetetlen hangulatot teremtenek otthon és idegenben egyaránt.

A vasárnapi győzelem után az egekben, sőt a világűrben érezhettük magunkat, pont úgy, ahogy tette azt Kapu Tibor is. Az ünneplésnek azonban vége! Szombaton újabb nagy erőpróba vár ránk, a második számú rivális, Diósgyőr gárdája ellen. Reméljük a csapat ugyanazt az elmúlt hétvégi küzdőszellemet viszi pályára és a szurkolók is hasonló lelkesedéssel készülnek. Mindenkire szükség van. Vegyétek a jegyeket, készítsétek a hangszálaitokat. Szombaton újra dörren a Tábor dala!

– áll a Mastiffs 1995 Nyíregyháza közösségi oldalán a felhívás. 

A mérkőzés 20.15-kor kezdődik és mint arra a portálunk is felhívta a figyelmet, a mérkőzés helyszínét és a környéket nagy erőkkel biztosítja a rendőrség már késő délutántól. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

  • A májusi mérkőzés összefoglalója:

 

