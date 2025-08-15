augusztus 15., péntek

Mária névnap

32°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átigazolás

2 órája

Erősítés a javából: válogatott csatárt igazolt a Szpari!

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Varga Kevin#labdarúgás

Közeleg az átigazolási időszak hajrája, ilyenkor egyre élénkebb a játékospiac is. A Nyíregyháza Spartacus FC pénteken újabb érkezőt jelentett be.

Szon.hu

Magyar válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartacus FC, Varga Kevin két éves szerződést írt alá –  adta hírül a csapat weboldalán. A 29 éves labdarúgó 2018-ban debütált a válogatottban, és 14 alkalommal szerepelt nemzeti csapatunkban, Törökország ellen pedig eredményes is volt. Pályára lépett a németek és a portugálok elleni EB mérkőzésen, szerepelt a Nemzetek Ligájában és VB-selejtezőkön is. Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, a magyar élvonal mellett játszott a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is. Idehaza 12 gólja mellett 20 gólpasszt adott az NB-I-ben.

Nyíregyháza Spartacus FC
Varga Kevin a Nyíregyháza Spartacus FC legújabb igazolása Fotó: nyiregyhazaspartacusfc.hu

Évekig játszottam külföldön, és szerettem volna hazatérni. Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. Akkor beszéltünk is Fekete Tivadarral, a klub sportigazgatójával, elindultak az egyeztetések, és örültem, hogy sikerült mindenben megállapodnunk. Ráadásul a várostól nincs messze a házam, így tényleg haza költözhetek. 

29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem.

 Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek. De ehhez előbb az kell, hogy a csapattal legyünk eredményesek. Mindent megteszek majd ennek érdekében – mondta Varga Kevin.

Nyíregyháza Spartacus FC: rutinos szélső csatlakozott

– Kevinnel már beszéltem korábban, de akkor még időt kért, mert több külföldi lehetősége is volt, és nem tudta, hogy hazatér-e. Örülök, hogy végül úgy határozott, hogy visszatér Magyarországra, és minket választott. Érkezésével egy rutinos szélső csatlakozott hozzánk, akinek legfőképpen az előkészítés az erőssége – mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Varga Kevin gólja Törökország ellen

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu