Erősítés a javából: válogatott csatárt igazolt a Szpari!

Magyar válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartacus FC, Varga Kevin két éves szerződést írt alá – adta hírül a csapat weboldalán. A 29 éves labdarúgó 2018-ban debütált a válogatottban, és 14 alkalommal szerepelt nemzeti csapatunkban, Törökország ellen pedig eredményes is volt. Pályára lépett a németek és a portugálok elleni EB mérkőzésen, szerepelt a Nemzetek Ligájában és VB-selejtezőkön is. Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, a magyar élvonal mellett játszott a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is. Idehaza 12 gólja mellett 20 gólpasszt adott az NB-I-ben.

Varga Kevin a Nyíregyháza Spartacus FC legújabb igazolása Fotó: nyiregyhazaspartacusfc.hu

– Évekig játszottam külföldön, és szerettem volna hazatérni. Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. Akkor beszéltünk is Fekete Tivadarral, a klub sportigazgatójával, elindultak az egyeztetések, és örültem, hogy sikerült mindenben megállapodnunk. Ráadásul a várostól nincs messze a házam, így tényleg haza költözhetek.

29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem.

Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek. De ehhez előbb az kell, hogy a csapattal legyünk eredményesek. Mindent megteszek majd ennek érdekében – mondta Varga Kevin.

Nyíregyháza Spartacus FC: rutinos szélső csatlakozott

– Kevinnel már beszéltem korábban, de akkor még időt kért, mert több külföldi lehetősége is volt, és nem tudta, hogy hazatér-e. Örülök, hogy végül úgy határozott, hogy visszatér Magyarországra, és minket választott. Érkezésével egy rutinos szélső csatlakozott hozzánk, akinek legfőképpen az előkészítés az erőssége – mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Varga Kevin gólja Törökország ellen