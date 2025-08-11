Van kikre büszkének lennünk

Vasárnap ért véget a B Divíziós, U20-as női Európa-bajnokság, melynek számos nyíregyházi résztvevője volt. Az esemény aranybetűkkel vonul be a magyar kosárlabdázás történelmébe. Egyrészt azért, mert Miskolc kiváló házigazdája volt a tornának, másrészt – ami az elsőnél is fontosabb – a magyar válogatott győzelmével ért véget a közel másfél héten át tartó viadal.

A nyíregyházi Dobó Heléna Lilla is kiváló teljesítményt nyújtott (Fotó: Hunbasket)

Nyíregyházi vezéralak a válogatottban

A mieink hatból hat mérkőzést nyertek meg, a döntőben kifejezetten magabiztosan, 71–44-re diadalmaskodtak Szerbia ellen. A magyar csapatban a negyedik legtöbb játékpercet a Nyíregyházi Kosársuli nevelése, a ma már az első osztályú ELTE BEAC-ban kosárlabdázó Dobó Heléna Lilla játszotta. A nyíregyházi származású játékos a bolgárok elleni elődöntőben nyújtotta a legjobb teljesítményét, akkor 12 pontot, 2 lepattanót és 4 labdaszerzést jegyzett.

A finálén szerepe volt Csizmadia Leventének is, aki az Eb számtalan mérkőzése után a legfontosabb összecsapáson is asztalszemélyzeti feladatot láthatott el. A kontinensviadalon ugyancsak sok munkát kapott egy másik nyíregyházi szakember, Makrai Márton játékvezető.