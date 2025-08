Parádéztak a nyíregyháziak a magyar atlétikai bajnokságon

Az első napon három nyíregyházi sportoló volt érdekelt a legjobbak között. A sokszoros országos bajnok Bakosi Péter 204 cm-en kezdte meg a magasugrók versenyét, az első két magasságát hibátlanul vette, majd a 212 cm második próbálkozásra sikerült neki, ezzel élre állt, mivel Török Gergely csak harmadikra jutott tovább. Sajnos a 216 cm már nem sikerült Petinek, a DSC-SI versenyzője viszont ezt a magasságot is teljesítette, így ő nyert, a nyíregyházi atléta pedig – csakúgy, mint tavaly – ezüstérmet szerzett. A nemrég még az Egyetemi Világjátékokon rajthoz álló K. Szabó Gabriella nem a fő számában kezdte meg az ob-t, ám 3000 méter akadályon is lenyűgözően teljesített, 10.03.44-os idővel ő is a második helyen zárt, így a Nyíregyházi Sportcentrum két ezüstérmet szereztek szombaton, míg Vörös Márk a kilencedik lett a férfiak 1500 méteres versenyében.

A Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetője, Kerekes Dóra 59 méterrel zárt, ami aranyérmet ért

Fotó: Kerekes Dóra (Facebook)

Vasárnap aztán Kerekes Dóra, Hanász Erika, Tóth Balázs, Csikos Patrik Ernő, Szikszai Róbert és dr. Abiwu-Türk Bettina számára is eljött az idő a bizonyításra.

A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül elsőként a diszkoszvető hölgyek versenyén voltak érdekeltek. Kerekes Dóra esélyeshez méltó módon kezdett, első próbálkozásával 55.92 métert ért el, ami – mint később kiderült – már elég lett volna a győzelemhez. Az NYSC rutinos atlétája azonban nem elégedett meg ennyivel, a harmadik körben egyéni csúcsot döntött, amit aztán az ötödik dobásával tovább javított: Dóra 59 méteres eredménnyel megvédte országos bajnoki címét.

Nyíregyházi Sportcentrum: Szikszai Róbert is címet védett

Az ezüstök és az arany után pedig, hogy teljes legyen a kép, a bronz is megérkezett. A 130. Atlétikai Magyar Bajnokság vasárnapi programjának első felében léptek ugyanis dobókörbe a férfi súlylökők, köztük a szám címvédője, Tóth Balázs.

Az NYSC atlétája második kísérletével sokáig a második helyen állt, ám az ötödik körben egy pozícióval lejjebb csúszott, hiába javított 17.22 méterre. Ezen az utolsó kísérletével már sajnos nem tudott javítani, így három centivel maradt el az ezüsttől és a harmadik helyen zárt.