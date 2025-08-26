2 órája
Az újfehértói klasszis is bekerült Marco Rossi keretébe
Marco Rossi kedden délelőtt kihirdette keretét az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre. Ebben két vármegyei kötődésű labdarúgó is helyet kapott, nevezetesen Ötvös Bence és Vitális Milán.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a hivatalos X-csatornáján jelentette be, hogy Marco Rossi négy újoncot is meghív az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőre készülő keretbe. A rövid közlemény először csak a Ferencváros újfehértói kiválóságát, Ötvös Bencét nevezte meg, a másik három játékos az MTK-ból, a Paksból és a Puskás Akadémiából érkezik. Mint kiderült, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Lukács Dániel került be a keretbe.
Ötvös Bence újoncként debütálhat
Marco Rossi ezúttal a megszokottnál nagyobb, 27 fős keretet állított össze a szeptemberi vb-selejtező mérkőzésekre, hogy minden eshetőségre felkészült legyen a válogatott a világbajnoki kvalifikáció első két megmérettetésén.
– A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. A Fizz Ligában azonban több ígéretes játékost is láttunk és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak – beszélt a válogatási elvekről Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – A múltban azt tapasztaltuk, hogy hiába volt valaki jobb játékos a másiknál, ha nem volt formában, akkor nem ő volt nagyobb segítségünkre, hanem az, aki jó formában volt. Szóval mi magunk is próbálunk tanulni a korábbi döntéseinkből. Ezúttal négy újonc van a keretben. Tóth Barna csatárhoz passzoló magassággal rendelkezik, jó formában van, így hasznunkra lehet, ha Varga Barnabást pótolni kell, ráadásul a tizenhatoson belül mindig veszélyes a Paksban. Molnár Rajmund nagyon jól kezdte a szezont, tehetséges szélső, akit jól ismerünk, és akinek nagy jövője lehet a válogatottban. Lukács esetében a gyorsaságát emelném ki, őt egyébként még abból az időből ismerem, amikor a Honvédban játszott. Ötvöst már azóta figyeljük, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltünk fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikálisan is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet.
Ötvös Bence Nyíregyházán született, s Újfehértón nevelkedett, az ifjúsági csapatokban 2007 és 2012 között Nyíregyházán játszott, majd a 2012-tól 2016-ig a Bozsik Akadémia növendéke lett. A felnőtteknél is Nyíregyházán mutatkozott be – négy év alatt 77 NB II-es mérkőzésen 9 gólt szerzett. 2021 és 2024 között a Kisvárda együttesében futballozott, 100 bajnoki mérkőzésen három gól került az adatlapjára. Részese volt a 2021–2022-es szezonban elért bajnoki ezüstéremnek. Innen Paksra vezetett az útja, ahol szintén meghatározó játékosként szerepelt, minek eredményeképpen 2025. június 2-án a Ferencváros bejelentette a szerződtetését.
Biztosra ugyan nem volt vehető, de már napok óta cikkeztek arról, hogy Ötvös Bence meghívót kaphat a nemzeti csapatba, pedig a Qarabag elleni BL-selejtezőn kifordult a bokája. A játékos mankóval hagyta el a stadiont, három nap múlva azonban már kocogott, vasárnap pedig együtt edzett a többiekkel.
– Álmomban sem reméltem, hogy ilyen gyors lesz a gyógyulás. Pénteken már kocogtam, vasárnap pedig együtt edzettem a csapattal. Utazom Bakuba… Majd az edzőnk eldönti, hogy számít-e rám, de úgy érzem, készen állok a feladatra – nyilatkozta a minap a Magyar Nemzet hasábjain Ötvös.
A rekord idejű gyógyulásban az is komoly szerepet játszott, hogy Ötvösnek már nincs meg a kérdéses bokaszalagja, az egy korábbi sérülésnél felszívódott, így más szalagok és izmok átvették a szerepét. Végül az előzetes várakozások beigazolódtak: Ötvös Bence meghívót kapott a válogatottba!
– Miért is tagadnám, titkon számítottam rá, a sérülésem ezért is jött rosszkor. Mint minden játékosnak, nekem is az az álmom, hogy egyszer bemutatkozhassak a magyar válogatottban – vélekedett röviden a behívásáról a futballista.
Az ugyancsak nyíregyházi születésű Vitális Milán is ott van a keretben, a tíz éves koráig a Dávid SC-ben, majd a Nyírsuliban pallérozódó játékos nagyon fiatalon került Győrbe, az ottani akadémián nevelkedett, ott kapott először profi szerződést is.
– Vitális remek teljesítményt nyújt Győrben, de már a DAC-nál megismertem őt, jól olvassa a játékot és a középpálya minden területén bevethető, ezért technikai és taktikai oldalról is nagyon ígéretes – mondta még korábban Marco Rossi Vitálisról.
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
- A magyar férfi labdarúgó-válogatott mérkőzései
Írország – Magyarország
2025. szeptember 6., szombat, 20.45
Magyarország – Portugália
2025. szeptember 9., kedd, 20.45
