Az újfehértói klasszis is bekerült Marco Rossi keretébe

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a hivatalos X-csatornáján jelentette be, hogy Marco Rossi négy újoncot is meghív az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőre készülő keretbe. A rövid közlemény először csak a Ferencváros újfehértói kiválóságát, Ötvös Bencét nevezte meg, a másik három játékos az MTK-ból, a Paksból és a Puskás Akadémiából érkezik. Mint kiderült, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Lukács Dániel került be a keretbe.

Kedden hirdette ki 27 fős keretét a válogatott vezetőedzője, Marco Rossi, amelybe Ötvös Bence és Vitális Milán is bekereült

Fotó: mlsz.hu

Ötvös Bence újoncként debütálhat

Marco Rossi ezúttal a megszokottnál nagyobb, 27 fős keretet állított össze a szeptemberi vb-selejtező mérkőzésekre, hogy minden eshetőségre felkészült legyen a válogatott a világbajnoki kvalifikáció első két megmérettetésén.

– A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. A Fizz Ligában azonban több ígéretes játékost is láttunk és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak – beszélt a válogatási elvekről Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – A múltban azt tapasztaltuk, hogy hiába volt valaki jobb játékos a másiknál, ha nem volt formában, akkor nem ő volt nagyobb segítségünkre, hanem az, aki jó formában volt. Szóval mi magunk is próbálunk tanulni a korábbi döntéseinkből. Ezúttal négy újonc van a keretben. Tóth Barna csatárhoz passzoló magassággal rendelkezik, jó formában van, így hasznunkra lehet, ha Varga Barnabást pótolni kell, ráadásul a tizenhatoson belül mindig veszélyes a Paksban. Molnár Rajmund nagyon jól kezdte a szezont, tehetséges szélső, akit jól ismerünk, és akinek nagy jövője lehet a válogatottban. Lukács esetében a gyorsaságát emelném ki, őt egyébként még abból az időből ismerem, amikor a Honvédban játszott. Ötvöst már azóta figyeljük, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltünk fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikálisan is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet.

Fotó: Ladóczki Balázs

Ötvös Bence Nyíregyházán született, s Újfehértón nevelkedett, az ifjúsági csapatokban 2007 és 2012 között Nyíregyházán játszott, majd a 2012-tól 2016-ig a Bozsik Akadémia növendéke lett. A felnőtteknél is Nyíregyházán mutatkozott be – négy év alatt 77 NB II-es mérkőzésen 9 gólt szerzett. 2021 és 2024 között a Kisvárda együttesében futballozott, 100 bajnoki mérkőzésen három gól került az adatlapjára. Részese volt a 2021–2022-es szezonban elért bajnoki ezüstéremnek. Innen Paksra vezetett az útja, ahol szintén meghatározó játékosként szerepelt, minek eredményeképpen 2025. június 2-án a Ferencváros bejelentette a szerződtetését.