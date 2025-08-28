A világbajnokságra hangol Petrimán Milán

A Nyíregyházi Sportcentrum huszonegy éves ökölvívója, Petrimán Milán már kétszeres magyar bajnok, tavaly a spanyolországi Boxam tornát is megnyerte, és mára a válogatott egyik meghatározó tagja lett. Milán augusztus 19-e és 30-a között Madridban edzőtáborozik a válogatottal, ahol nemzetközi ellenfelekkel, köztük olimpikonokkal is lehetősége van kesztyűzni. A felkészülés jól halad, a fiatal sportoló pedig bizakodva tekint a következő kihívás elé.

Petrimán Milán gőzerővel hangol a világbajnokságra

Fotó: Magyar Ökölvívó Szövetség

Remek edzőpartnerekkel kesztyűzhetett Petrimán Milán

– Nagyon jó felkészülésben vagyunk a csapattal, sok külföldi edzőpartnerrel tudtam készülni a világbajnokságra – nyilatkozta Petrimán Milán a szövetség honlapján. – Az utóbbi hetekben Tatán készültünk a csapattal, ahol a cseh válogatottal tudtunk jó kesztyűzéseket csinálni. Nagyon jól ment minden, hasznosak voltak, a csehek közül Kelvin Soquessa ellen sparringoltam sokat. Otthon is volt egy pár napos közös munka, ahol a jól bevált edzésmódszereket csináltuk kisebb változtatásokkal. Az edzéseim alapvetően nem változtak, és szerencsére elkerült minden sérülés, vagy betegség. Az elmúlt napokban már itt vagyunk Madridban, ahol több ország versenyzőivel, rutinos ellenfelekkel tudunk együtt készülni. Spanyolországban a párizsi olimpikon Oier Ibarreche, valamint a hozzám hasonlóan 2004-es Enrique Kakulov ellen kesztyűztem sokat. Úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok, és a legjobbra számítok a közelgő liverpooli világbajnokságon.

Petrimán Milán szeptember 2-án utazik Liverpoolba, ahol szeptember 4-én kezdődik a világbajnokság.