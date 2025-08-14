Ökölvívás
1 órája
Nyíregyházi bunyós a világbajnokságon!
A szövetségi kapitány kijelölte keretét. Petrimán Milán is utazik a liverpooli világbajnokságra.
Három hét múlva kezdődik Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokság. A magyar szövetség 16 ökölvívót nevez a World Boxing első felnőtt-vb-jére. Emanuele Renzini szövetségi kapitány csapatában helyett kapott Petrimán Milán is, aki 65 kg-os súlycsoportban képviseli hazánkat. Nagy Lajos tanítványa remek évet tudhat eddig maga mögött, márciusban súlycsoportjában megnyerte a 69. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt Debrecenben, július elején pedig megvédte országos bajnoki címét.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás, Nyír-Wetland vármegyei I. osztály
2 órája
Az Újfehértó nem enged a negyvennyolcból
Ezt ne hagyja ki!Kerékpársport
12 órája
Vásárosnaményban indul a világkupa, 17 nemzet 106 kerekese a rajtnál + hivatalos rajtlista
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre