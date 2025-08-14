augusztus 14., csütörtök

Ökölvívás

49 perce

Nyíregyházi bunyós a világbajnokságon!

A szövetségi kapitány kijelölte keretét. Petrimán Milán is utazik a liverpooli világbajnokságra.

Szon.hu

Három hét múlva kezdődik Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokság. A magyar szövetség 16 ökölvívót nevez a World Boxing első felnőtt-vb-jére. Emanuele Renzini szövetségi kapitány csapatában helyett kapott Petrimán Milán is, aki 65 kg-os súlycsoportban képviseli hazánkat. Nagy Lajos tanítványa remek évet tudhat eddig maga mögött, márciusban súlycsoportjában megnyerte a 69. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt Debrecenben, július elején pedig megvédte országos bajnoki címét.

Petrimán Milán
Petrimán Milán 65 kg-ban képviseli hazánkat az ökölvívó-világbajnokságon

 

