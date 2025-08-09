augusztus 9., szombat

Labdarúgás, NB III

3 órája

Hazai pályán javíthat a Sényő – edzői nyilatkozatokkal

Vasárnap a 3. fordulót rendezik az NB IIII Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül a Sényő odahaza, míg a Nyíregyháza II., a Kisvárda II. és a Tarpa idegenben lép pályára.

Munkatársunktól

A hétközi forduló után vasárnap folytatódnak a küzdelmek az NB III Északkeleti csoportjában. Vármegyebeli csapataink közül a Sényő odahaza, míg a Nyíregyháza II., a Kisvárda II. és a Tarpa egyaránt idegenben lép pályára.

Sényő
Hazai pályán javíthat a Sényő fotó: Bozsó Katalin

Labdarúgás: NB III. Északkeleti csoport, 3. forduló

Ózd–Nyíregyháza II.

Ózd, v.: Török (Vargha, Pálfi).

Papp Ákos: – A szerdai mérkőzésen tudása alatt játszott a csapat, ebből előre kell lépnünk. Annak ellenére, hogy újonc, rutinos csapat az Ózd, de számunkra ismeretlen. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, megpróbáljuk rájuk erőltetni az akaratunkat. Ha ez sikerül, akkor eredményesek lehetünk.

Tiszafüred–Kisvárda II.

Tiszafüred, v.: Dobai (Ancsin, Vozák).

Törtei Tamás: – Annak ellenére, hogy szerdán 4–0-ra győztünk, nem tetszett a játékunk, ezen mindenképpen javítunk kell. Rövid az idő, de megpróbáljuk kijavítani a hibákat és minőségben javulni hétvégére. Két győzelemmel a hátunk mögött nem is lehet más a célunk, mint Tiszafüreden is három pontot szerezni.

Sényő FC-ZMB Building–DVSC II.

Sényő, v.: Buknóczki (Balla, Gityán).

Kapacina Valer: – A hétközi mérkőzésünk nem sikerült jól, vasárnap mindenképpen javítani szeretnénk. A szerdai hibákat átbeszéltük, bízom benne, hogy vasárnap nem követjük el ismét azokat. Koncentrált, magabiztos játékra lesz szükségük, ha itthon akarjuk tartani a három pontot.

DEAC–Tarpa

Debrecen, v.: Bálint (Zahorecz, Varga).

Vjacseszlav Jeremejev: – Egy nagyon jó csapathoz látogatunk, amelynek keretét minőségi játékosok alkotják. Ellenük csak csapatként van esélyünk, de bízom a srácokban, mert a hétközi 2–2 után jó a hangulat az öltözőben.

 

 

