3 órája
Kiesési rangadót játszanak Sényőn – edzői nyilatkozatokkal
Hétközi fordulóval folytatódik az NB III-as pontvadászat. A Sényő odahaza, míg másik három csapatunk idegenben lép pályára szerdán este.
Szerdán újabb hétközi fordulót rendeznek az NB III Északkeleti csoportjában. A Sényő a hétvégi kupakudarc után igazi kiesési rangadót játszik a Hatvannal odahaza. A Tarpa, a Kisvárda II. és a Nyíregyháza II. idegenben szaporíthatja pontjainak számát.
Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 5. forduló kezdés: 17.30
Tiszafüred (6.)–Tarpa (7.)
Tiszafüred, v.: Újhelyi.
Vjacseszlav Jeremejev: – A Tiszafüred egy nagyon jó csapat, amely évek óta meghatározó tagja az NB III-nak, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Szeretnénk pontot, pontokat szerezni, ehhez azonban mindenkinek a legjobbját kell nyújtania. Bízom a srácokban, hiszen napról napra látom rajtuk a fejlődést, mind egyéni, mind csapatszinten.
Sényő FC-ZMB Building (16.)–Hatvan (15.)
Sényő, v.: Gindl.
Kapacina Valer: – hamarosan
Füzesabony (11.)–Kisvárda II. (1.)
Füzesabony, v.: Sveda.
Törtei Tamás: – Az előző bajnokság utolsó fordulójában fájó vereséget szenvedtünk Füzesabonyban, így van pluszmotivációnk is erre a hétközi fordulóra. Ezen túl szeretnénk folytatni jó sorozatunkat, ehhez ugyanolyan profi mentalitásra lesz szükségünk, mint az eddigi mérkőzéseinken.
Eger (8.)–Nyíregyháza II. (12.)
Eger, v.: Büki.
Papp Ákos: – Egy stabil, jól szervezett csapa otthonában látogatunk, amelynek keretében sok tapasztalt játékos van. Hazai pályán bizonyára a három pont megszerzése a céljuk, ebben szeretnénk megakadályozni őket.
További mérkőzések: Ózd– DVSC II., DEAC–Putnok, Gödöllői–DVTK II., Cigánd–Tiszaújváros