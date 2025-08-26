Kiesési rangadót játszanak Sényőn – edzői nyilatkozatokkal

Labdarúgás: NB III, Északkeleti csoport, 5. forduló kezdés: 17.30

Tiszafüred (6.)–Tarpa (7.)

Tiszafüred, v.: Újhelyi.

Vjacseszlav Jeremejev: – A Tiszafüred egy nagyon jó csapat, amely évek óta meghatározó tagja az NB III-nak, ezért nehéz mérkőzésre számítok. Szeretnénk pontot, pontokat szerezni, ehhez azonban mindenkinek a legjobbját kell nyújtania. Bízom a srácokban, hiszen napról napra látom rajtuk a fejlődést, mind egyéni, mind csapatszinten.

Sényő FC-ZMB Building (16.)–Hatvan (15.)

Sényő, v.: Gindl.

Kapacina Valer: – hamarosan

Füzesabony (11.)–Kisvárda II. (1.)

Füzesabony, v.: Sveda.

Törtei Tamás: – Az előző bajnokság utolsó fordulójában fájó vereséget szenvedtünk Füzesabonyban, így van pluszmotivációnk is erre a hétközi fordulóra. Ezen túl szeretnénk folytatni jó sorozatunkat, ehhez ugyanolyan profi mentalitásra lesz szükségünk, mint az eddigi mérkőzéseinken.

Eger (8.)–Nyíregyháza II. (12.)

Eger, v.: Büki.

Papp Ákos: – Egy stabil, jól szervezett csapa otthonában látogatunk, amelynek keretében sok tapasztalt játékos van. Hazai pályán bizonyára a három pont megszerzése a céljuk, ebben szeretnénk megakadályozni őket.