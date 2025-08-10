1 órája
Édesanyaként is a világ elitjéhez tartozik a nyíregyházi sportoló
Dr. Borza Helga hosszú évek óta ott van az egyik legkeményebb sportág hazai és nemzetközi élvonalában. A Spartan Race elit kategóriájának kiválósága immár édesanyaként ér el sikereket.
Helga minden versenyre magával viszi a kislányát is
Fotó: Dr. Borza Helga Facebook-oldala
„Ha van egy célom, mindent megteszek, hogy kihozzam magamból a maximumot, és ha rosszul is megy éppen, akkor is megyek ahogy csak bírom, feladni sosem opció! Ez az a hozzáállás, ami tovább visz és átvisz minden hegyen. Az edzést belekell tenni, de a kitartás és akarat fejben dől el” – ez az ars poeticája mai podcast-vendégünknek, akiről kiemelkedő eredményeinek köszönhetően többször írtunk már, 2023-ban pedig a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online játékán az olvasóink szavazatai alapján ő lett az év női sportolója. Dr. Borza Helga édesanyaként ott folytatja a versenyzést, ahol a kislánya megérkezése előtt abbahagyta.
A Spartan Race hazai kiválósága
A nyíregyházi amatőr sportoló hosszú évek óta ott van a Spartan Race élvonalában, a nemzeti csapat tagjaként az elit kategória kiválósága. Helga nem hivatásszerűen űzi a sportágát, hanem munka mellett teszi azt, sőt, immár édesanyaként. Októberben lesz két éves a kislánya, a szülés után pedig újrakezdte az edzéseket, és a versenyeket is.
Az idén kilencedik lett a morzine-i Spartan Ultra-világbajnokságon: az 56 kilométeres távot, amiben 3600 méter szintemelkedés is volt az akadályok mellett, 9 és fél óra alatt teljesítette! A pálya széléről pedig szurkolt neki a kislánya is.
Podcastünkben arról mesélt, hogyan tért vissza a Spartan kemény terepére, de azt is elmondta, kismamaként mit tett azért, hogy formában tartsa magát. Edzőként és a Mozaik Med egyik vezetőjeként is mindenkit arra biztat: aki csak teheti, mozogjon, sportoljon. Ő maga a legjobb példa arra, hogy ezt egy kisgyerek mellett is meg lehet oldani.
