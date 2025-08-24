Elképesztő teljesítmény: a nyíregyházi sportoló édesanyaként is sikert sikerre halmoz

Dr. Borza Helga hosszú évek óta ott van az egyik legkeményebb sportág, a Spartan Race hazai és nemzetközi élvonalában, ami megsüvegelendő teljesítmény, az pedig tovább növeli a nyíregyházi sportoló eredményeinek értékét, hogy immár édesanyaként ér el sikereket. Most szombaton a finnországi Európa-bajnokságon Elite kategóriában 13. lett, pár hete Somogybabodon a Spartan versenyen szuper elitben aranyérmes lett, azt megelőzően az ultra vb-n bekerült a legjobb 10 közé, kiválóan teljesítette az Ultra Trail Hungary pályáját, sőt, a hegyifutó félmaratoni országos bajnokságon is részt vett.

Dr. Borza Helga minden Spartan-versenyre magával viszi a kislányát

Fotó: Magánarchívum

Gyorsan visszatért a Spartan világába

Helga egész életében sportolt, így a terhessége alatt is – a szüléshez közeledve kocogott és sétált –, és tudta: szeretne majd újra versenyezni, ám arról álmodni sem mert, hogy ilyen rövid idő alatt sikerül visszatérnie az élmezőnybe. – Nyolc-tíz nappal a szülés után elkezdtem tornázni, de csak alapmozgásokat végeztem, hogy újra érezzem a testemet, a terhesség és a szülés ugyanis nagyon megviselt.

Azt tudtam, hogy csak akkor fogok tudni visszaállni, ha nem a tökéletes alkalmat keresem az edzésre, egy pici baba mellett ugyanis nincs ilyen. Kezdetben akkor edzettem, amikor volt szabad tíz percem: amikor például reggelente ő nézelődött a játszószőnyegen, csináltam három kört az erősítő gyakorlataimból. Nem volt pihenő- vagy edzőidőm, ezért kreatívnak kellett lennem.

– Mindig alkalmazkodtam az adott helyzethez, ha például az edzést tíz perc után meg kellett szakítani, mert neki elege lett, akkor abbahagytam, s később folytattam. Hét-nyolc hetes lehetett Mariann, amikor elkezdtem kocogni, majd futni. Rövidebb távokkal kezdtem, s fokozatosan haladtam: az edzések egyre hosszabbak és nehezebbek lettek, és mivel hasfájós baba volt, és csak akkor volt nyugodt, ha kint tologattam, sokat voltunk kint a természetben. Mivel nagyon tudatosan minden egyes szintnél sokáig megmaradtam, könnyűnek tűnt a visszatérés. Kicsivel több mint három hónapos volt, amikor az első Spartanomra mentem: ott volt éberen, aktívan, és nézett a pálya széléről.

– Azóta szinte minden hónapban volt egy verseny, amire elkísért és szerencsére nagyon jól veszi az akadályokat – ha nem így lenne, én sem tudnék ilyen szinten teljesíteni – mesélte Helga, aki amióta otthon van a kislányával, elvégzett egy tréner tanfolyamot, így a hozzá forduló kismamáknak a terhesség alatti mozgásban, illetve az édesanyáknak a szülés utáni visszatérésben tud segíteni.

Mint mondja, ilyenkor az a legfontosabb, hogy az orvos tudjon róla, hogy a leendő anyukák mozognak. A terhességek nagy részében ez nincs kizárva, de természetesen oda kell figyelni arra, hogy milyen gyakorlatokat hogyan végezhetnek – fogalmazott Helga és hozzátette: a mozgásnak, ha az nem tilos, kizárólag előnyei vannak a babára és az édesanyára nézve is.