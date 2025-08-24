augusztus 24., vasárnap

Ott folytatja, ahol abbahagyta

1 órája

Elképesztő teljesítmény: a nyíregyházi sportoló édesanyaként is sikert sikerre halmoz

A nyíregyházi sportoló szülés után visszatérve is sikert sikerre halmoz. A világ egyik legkeményebb sportága, a Spartan Race kiválósága kismamáknak segít a terhesség alatti mozgásban.

Száraz Anita
Elképesztő teljesítmény: a nyíregyházi sportoló édesanyaként is sikert sikerre halmoz

Dr. Borza Helga visszatért a pályákra és sikert sikerre halmoz

Fotó: A sportoló magánarchívuma

Dr. Borza Helga hosszú évek óta ott van az egyik legkeményebb sportág, a Spartan Race hazai és nemzetközi élvonalában, ami megsüvegelendő teljesítmény, az pedig tovább növeli a nyíregyházi sportoló eredményeinek értékét, hogy immár édesanyaként ér el sikereket. Most szombaton a finnországi Európa-bajnokságon Elite kategóriában 13. lett, pár hete Somogybabodon a Spartan versenyen szuper elitben aranyérmes lett, azt megelőzően az ultra vb-n bekerült a legjobb 10 közé, kiválóan teljesítette az Ultra Trail Hungary pályáját, sőt, a hegyifutó félmaratoni országos bajnokságon is részt vett. 

Dr. Borza Helga minden Spartan-versenyre magával viszi a kislányát
Dr. Borza Helga minden Spartan-versenyre magával viszi a kislányát
Fotó: Magánarchívum  

Gyorsan visszatért a Spartan világába 

Helga egész életében sportolt, így a terhessége alatt is – a szüléshez közeledve kocogott és sétált –, és tudta: szeretne majd újra versenyezni, ám arról álmodni sem mert, hogy ilyen rövid idő alatt sikerül visszatérnie az élmezőnybe. – Nyolc-tíz nappal a szülés után elkezdtem tornázni, de csak alapmozgásokat végeztem, hogy újra érezzem a testemet, a terhesség és a szülés ugyanis nagyon megviselt. 

Azt tudtam, hogy csak akkor fogok tudni visszaállni, ha nem a tökéletes alkalmat keresem az edzésre, egy pici baba mellett ugyanis nincs ilyen. Kezdetben akkor edzettem, amikor volt szabad tíz percem: amikor például reggelente ő nézelődött a játszószőnyegen, csináltam három kört az erősítő gyakorlataimból. Nem volt pihenő- vagy edzőidőm, ezért kreatívnak kellett lennem.

– Mindig alkalmazkodtam az adott helyzethez, ha például az edzést tíz perc után meg kellett szakítani, mert neki elege lett, akkor abbahagytam, s később folytattam. Hét-nyolc hetes lehetett Mariann, amikor elkezdtem kocogni, majd futni. Rövidebb távokkal kezdtem, s fokozatosan haladtam: az edzések egyre hosszabbak és nehezebbek lettek, és mivel hasfájós baba volt, és csak akkor volt nyugodt, ha kint tologattam, sokat voltunk kint a természetben. Mivel nagyon tudatosan minden egyes szintnél sokáig megmaradtam, könnyűnek tűnt a visszatérés. Kicsivel több mint három hónapos volt, amikor az első Spartanomra mentem: ott volt éberen, aktívan, és nézett a pálya széléről. 

– Azóta szinte minden hónapban volt egy verseny, amire elkísért és szerencsére nagyon jól veszi az akadályokat – ha nem így lenne, én sem tudnék ilyen szinten teljesíteni – mesélte Helga, aki amióta otthon van a kislányával, elvégzett egy tréner tanfolyamot, így a hozzá forduló kismamáknak a terhesség alatti mozgásban, illetve az édesanyáknak a szülés utáni visszatérésben tud segíteni.

 Mint mondja, ilyenkor az a legfontosabb, hogy az orvos tudjon róla, hogy a leendő anyukák mozognak. A terhességek nagy részében ez nincs kizárva, de természetesen oda kell figyelni arra, hogy milyen gyakorlatokat hogyan végezhetnek – fogalmazott Helga és hozzátette: a mozgásnak, ha az nem tilos, kizárólag előnyei vannak a babára és az édesanyára nézve is. 

Helga tudatos és rendkívül kitartó
Fotó: Dr. Borza Helga archívuma

Épüljön be a napi rutinba!

A kiváló versenyző úgy véli, a sportnak az életünk nélkülözhetetlen elemévé kell válnia, és ez a gyermek-, illetve a felnőtt korra egyaránt érvényes. A szülőknek azt javasolja, mindenképpen vigyék sportolni a gyereküket, a felnőtteknek pedig azt, hogy iktassák be a mozgást a napirendjükbe. 

– Kisebb adagokkal kell kezdeni: heti háromszor fél óra az elején tökéletes, az a fontos, hogy beépüljön a napi rutinba. Segít az is, ha konkrét célt tűzünk ki magunk elé és teljesítési dátumot is hozzárendelünk, de motiváló erőt jelentenek az edzőtársak is. 

– Ezt a Mozaik-Med budapesti csoportjának vezetőjeként én is tapasztalom: ha van egy közösség, ahová rendszeresen el lehet járni, az olyanokat is futásra ösztönöz, akik egyedül nem vágnának bele – mondta Helga, aki sokakat ismer, akik a szülés után jobb eredményeket értek el. Szerinte ennek az az oka, hogy mentálisan és fizikálisan is nagy kihívás egy kisgyerekkel lenni, és ez egyrészt önbizalmat ad, másrészt nem engedi eltunyulni – azt szokta mondani, hogy neki a kislánya az edzője. 

Rengeteg elismerést kap a versenyzőtársaitól, és sok édesanya keresi meg, mert tudják, hogy átérzi a helyzetüket. 

Motivál másokat, hiszen az ő példája azt mutatja: egy kisgyerek mellett nemcsak hogy fel lehet készülni egy-egy világversenyre, de ott kiváló eredményt is el lehet érni. A vele készült podcastat portálunkon meghallgathatják

A Spartan története

  • A Spartan Race egy akadályverseny-sorozat, mely különböző távolságú és nehézségi szintű versenyekből áll, 5 km-től egészen a maratoni távokig
  • Az első verseny 2010-ben volt Amerikában
  • Három fő versenytípusa a Spartan Sprint, a Spartan Super és a Spartan Beast 
  • Megalapítása óta a Spartan Race egyre népszerűbb: ma már franchise formájában a világ számos országában rendeznek versenyeket, például Kanadában, Dél-Koreában, Ausztráliában és több európai országban, beleértve Magyarországot is.
  • A Spartan Race Magyarországon 2014-ben indult, az első versenyt április 26-án Eplényben rendezték meg. A 18 akadályos versenyre 14 ország több mint 1600 sportolója nevezett a különböző kategóriákban
     

 

