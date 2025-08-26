augusztus 26., kedd

Futsal

3 órája

Gólzáporos Studió diadal

Címkék#Haladás#futsal Nyíregyháza#Rafinha

Tízig számolt a Nyíregyháza a Haladás elleni mérkőzésen.

Mihály Norbert

Nem kellett sokat várni Alasztics Marcell hazatérésére, hiszen az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Haladás otthonában vendégszerepelt a futsal NB I harmadik fordulójában. Hiszen nincs még egy hónapja annak, hogy a válogatott kapus elhagyta Szombathelyt és Nyíregyházára szerződött.

Studió
Gáláztak a Studió braziljai
Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Kiválóan kezdett a Studió

A Studió azt tervezte, hogy hétfő este nem Alasztics lesz a főszereplő, s minden az elképzeléseknek megfelelően alakult, ugyanis a Nyíregyháza mezében harmadszor pályára lépő Pulguinha a 2. percben megkezdte a gólgyártást, így már a harmadik találatát jegyezte az NB I-ben. Ezt követően – a DEAC elleni meccshez hasonlóan – Rafinha, majd Maneca is beköszönt. Jelentős különbség azonban, hogy ezúttal nem hibázott Lovas Norbert egylete hátul, mint ahogy abban is előre lépett a csapat, hogy nem állt meg három gólnál, mivel villámgyorsan jött Maneca duplája és még a félidő vége előtt Hadnagy István is megszerezte az első nyíregyházi találatát.

Fordulás után valamivel több mint négy perc telt el az újabb gólig, hogy aztán újra beinduljon a henger. Manecának fél óra sem kellett, hogy négyig jusson, de az öccse sem akart lemaradni, így ő az első magyarországi triplájának örülhetett a 32. percben. A három pont sorsa korán eldőlt, annak pedig a meccs legvégén lehetett örülni, hogy a tizennyolc éves, Sós Sándor is megszerezte első NB I-es találatát. A Studió így egy 10–0-s meccsen szerezte meg a szezonbeli első győzelmét.

Futsal: NB I, 3. forduló
Haladás VSE–A’Studió Futsal Nyíregyháza 0–10 (0–5)
Szombathely, v.: Juhász, Karsai (Blum).
Haladás: Gyimesi – Kárász, Sodics, Körmendy, Dobos. Csere: Bognár, Volner, Rosner, Nagy, Novák, Mézer, Ötvös, Kovácsics, Horváth. Vezetőedző: Sziffer András.
Nyíregyháza: Alasztics – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Dávid. Csere: Bazsányi, Fekete, Hadnagy, Harmati, Vatamaniuc-Bartha, Sós, Villás. Vezetőedző: Lovas Norbert.
Gól: Pulguinha (2., 25., 32.), Rafinha (9.), Maneca (16., 16., 28., 29.), Hadnagy (17.), Sós (40.).

 

