Gólzáporos Studió diadal

Nem kellett sokat várni Alasztics Marcell hazatérésére, hiszen az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Haladás otthonában vendégszerepelt a futsal NB I harmadik fordulójában. Hiszen nincs még egy hónapja annak, hogy a válogatott kapus elhagyta Szombathelyt és Nyíregyházára szerződött.

Gáláztak a Studió braziljai

Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Kiválóan kezdett a Studió

A Studió azt tervezte, hogy hétfő este nem Alasztics lesz a főszereplő, s minden az elképzeléseknek megfelelően alakult, ugyanis a Nyíregyháza mezében harmadszor pályára lépő Pulguinha a 2. percben megkezdte a gólgyártást, így már a harmadik találatát jegyezte az NB I-ben. Ezt követően – a DEAC elleni meccshez hasonlóan – Rafinha, majd Maneca is beköszönt. Jelentős különbség azonban, hogy ezúttal nem hibázott Lovas Norbert egylete hátul, mint ahogy abban is előre lépett a csapat, hogy nem állt meg három gólnál, mivel villámgyorsan jött Maneca duplája és még a félidő vége előtt Hadnagy István is megszerezte az első nyíregyházi találatát.

Fordulás után valamivel több mint négy perc telt el az újabb gólig, hogy aztán újra beinduljon a henger. Manecának fél óra sem kellett, hogy négyig jusson, de az öccse sem akart lemaradni, így ő az első magyarországi triplájának örülhetett a 32. percben. A három pont sorsa korán eldőlt, annak pedig a meccs legvégén lehetett örülni, hogy a tizennyolc éves, Sós Sándor is megszerezte első NB I-es találatát. A Studió így egy 10–0-s meccsen szerezte meg a szezonbeli első győzelmét.