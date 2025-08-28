A 10–0-a margójára: két döntetlen után végre nyerni tudott a csapat

A szezonban először örülhetett három pontnak a hétfő esti, szombathelyi mérkőzés után (0–10) a A'Studió Futsal Nyíregyháza, ráadásul nem is akármilyen módon szerezte meg idénybeli első győzelmét Lovas Norbert csapata.

Tízszer köszönt be Szombathelyen a Studió

Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Magabiztos volt a Studió

– Szinte minden más volt, a másik öltözőben öltöztem, de azon voltam, hogy kizárjam azt a gondolataimból, hogy az előző hat szezont itt töltöttem Szombathelyen – mondta el a találkozó után az immáron a Nyíregyháza színeit erősítő válogatott hálóőr, Alasztics Marcell. – Profi játékosként, profi mentalitással hangoltam a meccsre, de nem volt ez azért olyan egyszerű.

– A helyzetkihasználásunk nagyot javult az első két meccshez képest – folytatta a Studió mestere, Lovas Norbert. – Belőttük azokat a ziccereket, amiket be kellett, szerintem ez volt az első félidőben a döntő, ez volt az, ami megalapozta a győzelmünket. Odatették magukat a srácok, a félidőben is az hangzott el a játékosoktól, hogy jól működik a kohézió.

– Örülök, hogy két döntetlen után végre nyerni tudott a csapat – tette hozzá a jelenleg ugyancsak a válogatottal készülő, Vatamaniuc-Bartha Dávid, aki mint ismért szintén a Haladás csapatától igazolt Nyíregyházára. – Úgy jöttünk ide, hogy mindenképpen három ponttal távozzunk, ez pedig sikerült, s ez a legfontosabb.

Hamarosan jön a folytatás, hiszen a magyar válogatott programja után jövő héten csütörtökön már a H.O.P.E. Futsallal játszik a Studió, méghozzá a Continental Arénában.