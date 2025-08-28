augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

A 10–0-a margójára: két döntetlen után végre nyerni tudott a csapat

Címkék#Haladás#Nyíregyháza#NB I

A Nyíregyháza a Haladás otthonában vendégszerepelt a futsal NB I harmadik fordulójában és aratott magabiztos diadalt, ezzel szezonbeli első sikerét elkönyvelve.

Mihály Norbert

A szezonban először örülhetett három pontnak a hétfő esti, szombathelyi mérkőzés után (0–10) a A'Studió Futsal Nyíregyháza, ráadásul nem is akármilyen módon szerezte meg idénybeli első győzelmét Lovas Norbert csapata. 

Studió
Tízszer köszönt be Szombathelyen a Studió 
Fotó: A'Studió Futsal Nyíregyháza

Magabiztos volt a Studió

– Szinte minden más volt, a másik öltözőben öltöztem, de azon voltam, hogy kizárjam azt a gondolataimból, hogy az előző hat szezont itt töltöttem Szombathelyen – mondta el a találkozó után az immáron a Nyíregyháza színeit erősítő válogatott hálóőr, Alasztics Marcell. – Profi játékosként, profi mentalitással hangoltam a meccsre, de nem volt ez azért olyan egyszerű. 

– A helyzetkihasználásunk nagyot javult az első két meccshez képest – folytatta a Studió mestere, Lovas Norbert. – Belőttük azokat a ziccereket, amiket be kellett, szerintem ez volt az első félidőben a döntő, ez volt az, ami megalapozta a győzelmünket. Odatették magukat a srácok, a félidőben is az hangzott el a játékosoktól, hogy jól működik a kohézió. 

– Örülök, hogy két döntetlen után végre nyerni tudott a csapat – tette hozzá a jelenleg ugyancsak a válogatottal készülő, Vatamaniuc-Bartha Dávid, aki mint ismért szintén a Haladás csapatától igazolt Nyíregyházára. – Úgy jöttünk ide, hogy mindenképpen három ponttal távozzunk, ez pedig sikerült, s ez a legfontosabb. 

Hamarosan jön a folytatás, hiszen a magyar válogatott programja után jövő héten csütörtökön már a H.O.P.E. Futsallal játszik a Studió, méghozzá a Continental Arénában. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu