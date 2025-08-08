Szikszai Robi már az Európa-bajnokságra fókuszál

A múlt hétvégén megrendezett 130. Atlétikai Magyar Bajnokság női diszkoszvetés száma nyíregyházi arannyal zárult, miután Kerekes Dóra egyéni csúccsal megvédte címét. Nem sokkal azt követően a férfi diszkoszvetők álltak dobókörbe, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum másik válogatott kiválóságán, Szikszai Róberten volt a sor, hogy újabb aranyérmet szerezzen. Szikszai a második körben élre állt, s ott is maradt a verseny végéig. A történet persze nem volt ilyen egyszerű, mivel Huszák János az ötödik körben 12 cm-re zárkózott, így a nyíregyházi atléta arra kényszerült, hogy még egy nagy dobással (59.91 m) lezárjon minden kérdést.

Szikszai Róbert ötödik felnőtt országos bajnoki címét szerezte meg fotó: MW-archív

Szikszai Róbert: fókuszban az Európa-bajnokság

– Az ötödik felnőtt bajnokságomat nyertem meg – összegzett címvédése után Szikszai Róbert. – Szoros verseny volt. Huszák Janival több éve visszük a prímet, mindig kettőnk között dőlnek el a versenyek. Sajnos, egyikünk sem fogott ki jó napot, nekem jött ki egy picivel jobban a lépés és végül több mint egy méteres különbséggel nyertem, ami magabiztosnak mondható. A vállam még nem százszázalékos, de ha lesz még külföldi, meghívásos verseny, azon részt veszek. Idén nyáron a magyar bajnokság megnyerése volt a legfontosabb. Szeretném – akár hosszabb pihenővel – hamarabb elkezdeni a felkészülést a következő évre, akkor lesz az Európa-bajnokság, amin jól akarok szerepelni – fogalmazott Szikszai Róbert a Nyíregyházi Sportcentrum weboldalán.