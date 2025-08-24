1 órája
Ha már adta a tévé, miért ne!? Ellopta a show-t a kísérő kisfiú a Szpari - Diósgyőr meccs előtt
Szó szerint fejre állt. Egy kisfiú mutatványával indult a Szpari hazai meccse.
Nem a játékosok, hanem egy kis kísérőfiú vitte el a show-t a Szpari–Diósgyőr meccs előtt: a pálya közepén bemutatott fejenállásával nemcsak a nézők szívét, hanem az internetet is meghódította.
Ezt nem láttuk jönni: magánszám a Szpari meccse előtt
A Szpari–Diósgyőr NB I-es rangadó előtt megszokott jelenetnek indult a kezdés: játékoskísérők, kézfogások, ünnepélyes kivonulás. Azonban egyikük úgy gondolta, nem éri be a háttérszereppel. A pálya közepén hirtelen fejen állt – szó szerint.
A jelenetet a Trollfoci közösségi oldala osztotta meg, ahol pillanatok alatt záporozni kezdtek a humoros hozzászólások. Volt, aki szerint "ő legalább már időben megtanulta, hogy néha fejre áll a világ", más pedig úgy fogalmazott: "A névtelen hősök köztünk élnek"
Egy kommentelő nevetve jegyezte meg: "Miért ne, ha már úgyis adta a TV!", míg más a stoplis cipők első bevetésére tett utalással poénkodott: "Én se akartam hamar elkoptatni az első stoplist."
Az édesapa is megszólalt
A posztot a mutatványos fiú édesapja sem tudta szó nélkül hegyni:
Nem, nem kapus! Csak mutatott egy kis látványosságot!😉🤣 Reméljük, a későbbiekben őt is fogják majd kísérni.🤗 Tisztelettel: Az apukája!😉
- jegyezte meg humorosan az apuka.
A meccs egyébként vereséggel zárult a Szpari számára.
