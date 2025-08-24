augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

16°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szpari-Diósgyőr

2 órája

Így szurkoltatok a Szpari-Diósgyőr meccsen (galéria és videók)

Címkék#meccs#Szpari#szurkolók

A Nyíregyháza Spartacus FC ellen szerezte meg első idénybeli győzelmét a Diósgyőri VTK, a végeredmény 1-4 lett. Telt ház előtt játszottak a csapatok, és a Szpari-szurkolókon ezúttal sem múlt semmi.

Munkatársunktól

Mint ahogy azt szombati esti tudósításunkban olvashatták, a Szpari csúnyán megverte magát szombat este, a Diósgyőri VTK megszerezte első győzelmét az idényben. A második félidőben a hazaiak játszottak nagy fölényben, a vendégek mégis három gólt szereztek. 

Szpari
A Szpari szurkolóin semmi sem múlt!
Fotó: Bozsó Katalin

A Szpari-szurkolók ezúttal is kitettek magukért

A Nyíregyháza Spartacus FC ellen szerezte meg első idénybeli győzelmét a Diósgyőri VTK, a végeredmény 1-4 lett. Telt ház előtt játszottak a csapatok, és a Szpari-szurkolókon ezúttal sem múlt semmi. Jöjjenek a fotók, videók!

Így szurkoltatok a Szpari - Diósgyőr meccsen!

Fotók: Bozsó Katalin

Szpari - Diósgyőr

Fotók: Bozsó Katalin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu