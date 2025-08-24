58 perce
Így szurkoltatok a Szpari-Diósgyőr meccsen (galéria és videók)
Mint ahogy azt szombati esti tudósításunkban olvashatták, a Szpari csúnyán megverte magát szombat este, a Diósgyőri VTK megszerezte első győzelmét az idényben. A második félidőben a hazaiak játszottak nagy fölényben, a vendégek mégis három gólt szereztek.
A Szpari-szurkolók ezúttal is kitettek magukért
A Nyíregyháza Spartacus FC ellen szerezte meg első idénybeli győzelmét a Diósgyőri VTK, a végeredmény 1-4 lett. Telt ház előtt játszottak a csapatok, és a Szpari-szurkolókon ezúttal sem múlt semmi. Jöjjenek a fotók, videók!
Így szurkoltatok a Szpari - Diósgyőr meccsen!Fotók: Bozsó Katalin
Szpari - DiósgyőrFotók: Bozsó Katalin
