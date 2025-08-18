Bízott a Szpariban, bátor tippjével nagyot kaszált – mutatjuk a szelvényt

Megtört a jég! A Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap élvonalbeli történetében először legyőzte a Lokit idegenben. Sok szurkoló csak titkon remélte, hogy a Szparié lehet a siker, volt azonban aki bízott a csapatban és pénzt is áldozott rá. Bátor tippjével pedig bankot robbantott. A neten keringő szelvény tanúsága szerint a Nyíregyházán feladott szelvényen az felső félidőben 1–0-ra vezet a DVSC, a vége pedig 2–1-es Szpari-siker lesz. A tökéletes forgatókönyvről sorrendben Szűcs, Edomwonyi és Keita gondoskodott, így a szerencsés fogadó tétjének hetvenötszörösét kapja vissza.

