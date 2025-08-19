augusztus 19., kedd

Huba névnap

Szpari-DVTK

58 perce

Így buktatta meg a Szpari a DVTK edzőjét

Címkék#Vladimir Radenkovics#Szpari#Diósgyőri VTK#Nyíregyháza Spartacus#DVTK

A DVTK-Nyíregyháza Spartacus FC keleti rangadót a vendégek nyerték. A Szpari győzelme után menesztették Vladimir Radenkovicsot.

Munkatársunktól

A Nyíregyháza Spartacus FC vasárnap megszerezte idénybeli győzelmét. A siker ízét az teszi édesebbé, hogy ezt a három pontot az egyik keleti rivális, a Debreceni VSC ellen szerezte, ráadásul a Loki oroszlánbarlangjában, a Nagyerdei Stadionban. Nincs idő azonban a babérokon ücsörögni, a Szparira szombaton ismét keleti rangadó vár, a DVTK érkezik Nyíregyházára. A keleti riválisok ellen az előző szezonban remekül szerepelt a Szpari a DVSC-t és a DVTK-t is egyaránt kétszer legyőzte, a borsodiakat ráadásul egyszer idegenben, ennek pedig komoly következményei voltak.

Szpari
Vladimir Radenkovics szombaton ismét a Szpari ellen meccselhet Fotó: Földi Imre

Az akkor még OTP Ligának nevezett élvonalbeli bajnokság 20. fordulójában, február 15-én találkoztak a felek Miskolcon, a házigazdák a 4., míg a szabolcsiak a 11. helyről várták a kilencven percet. A találkozón a Szpari az első félidőben Beke révén szerezte meg a vezetést. Erre a második játékrészben még volt válasza a hazaiaknak, a hajrában azonban Babics góljára már nem, így a keleti rangadót a nyírségiek nyerték.
A meccs után szárnyra kaptak olyan hírek, hogy Vladimir Radenkovicsnak távoznia kell a DVTK kispadjáról. Ezen nem is csodálkoztunk akkor, hiszen a borsodiak az év első három mérkőzésén sorrendben döntetlen játszottak hazai pályán az Újpesttel, majd Zalaegerszegen szenvedtek vereséget. Így a Nyíregyháza elleni fiaskó volt zsinórban harmadik nyeretlen mérkőzésük. A hírt az M4 sport szellőztette meg, amely igaznak is bizonyult. A diósgyőri VTK február 19-én hivatalos weboldalán jelentette be, hogy menesztik a szerb szakembert.

A Szpari meccstől függetlenül érett a váltás

– Mindig hosszú távon gondolkodom, így amikor felvázoltuk a DVTK fejlesztését célzó projektet, akkor abban számítottunk Vladimir Radenkovics és stábja munkájára is. Azonban az eltelt idő alatt kiderült, hogy nem egyezik a klub futballfilozófiája és az általa elképzelt játék. Türelmesek voltunk, mert a folyamatokat tartjuk szem előtt, ám sajnos nem láttuk a pozitív irányban történő változást – állt a közleményben. – Ezért úgy döntöttünk, hogy nem várjuk meg a nyarat, hanem azonnali hatállyal elválnak útjaink. Vladimir Radenkovics és kollégái további pályafutásához pedig sok sikert kívánunk!
Radenkovics egy év után távozott Diósgyőrből. A borsodi alakulatot a következő, MTK elleni mérkőzésen az akadémia szakmai igazgatója, Vincze Richárd irányította, majd érkezett Valdas Dambrauskas és a litván szakember vezetésével fejezték be az idényt.

 Erre a szezonra visszatért Vladimir Radenkovics, aki szombaton ismét a Szpari ellen vezetheti a borsodiakat.

A DVTK–Szpari meccs után menesztették a DVTK vezetőedzőjét

 

