A Szparinak egyszer már szerencsét hozott, most is ő fúj Debrecenben (videóval)

Már csak pár óra és kezdődik a Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC keleti rangadó, közben az is kiderült, hogy, ki vezeti a mérkőzést. Az MLSZ közzétette, hogy a mérkőzés játékvezetője Bognár Tamás lesz. A 46 éves sípmesternek az élvonalban ez lesz játékvezetőként a 290. mérkőzése. Az előző szezonban ő vezette a két gárda nyíregyházi mérkőzését áprilisban és nem habozott, befújta az utólag is sokat vitatott tizenegyest a Szpari javára. Amelynek jogosságához nem is férhetett kétség, ez a lassításból jól kivehető volt. A büntetőt Eppel váltotta gólra és ezzel meg is nyerte a mérkőzést a Nyíregyháza.

Bognár Tamás nem habozott befújni a Szpari jogos tizenegyesét áprilisban fotó: Bozsó Katalin

Bognár Tamás befújta, Eppel bevágta, ezzel nyert a Szpari (2025.04.25. OTP Bank Liga, 29. forduló)