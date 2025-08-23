augusztus 23., szombat

Bence névnap

18°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyszer már bejött

27 perce

Májusban ő fújta, akkor nyert a Szpari

Címkék#Berke Balázs#Nyíregyháza Spartacus#DVTK

Berke Balázs vezeti a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK mérkőzést. A játékvezető legutóbb az első fordulóban vezetett Szpari meccset és befújta a végén a tizenegyest.

Szon.hu

Már csak pár óra és kezdődik a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK keleti rangadó, közben az is kiderült, hogy, ki vezeti a mérkőzést. Az MLSZ közzétette, hogy a mérkőzés játékvezetője Berke Balázs lesz. A 41 éves sípmesternek az élvonalban ez lesz játékvezetőként a 197. mérkőzése. Ő fújta a két gárda legutóbbi mérkőzést is, az előző bajnokság 31. fordulójában, május 11-én, hazai pályán Eppel Márton góljával nyert a Szpari.

Szpari
Ebben az idényben másodszor fúj a Szparinak Berke Balázs fotó: Czinege Melinda

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Berke Balázs fújta, Eppel berúgta, nyert a Szpari a DVTK ellen 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu