Májusban ő fújta, akkor nyert a Szpari

Már csak pár óra és kezdődik a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK keleti rangadó, közben az is kiderült, hogy, ki vezeti a mérkőzést. Az MLSZ közzétette, hogy a mérkőzés játékvezetője Berke Balázs lesz. A 41 éves sípmesternek az élvonalban ez lesz játékvezetőként a 197. mérkőzése. Ő fújta a két gárda legutóbbi mérkőzést is, az előző bajnokság 31. fordulójában, május 11-én, hazai pályán Eppel Márton góljával nyert a Szpari.

Ebben az idényben másodszor fúj a Szparinak Berke Balázs fotó: Czinege Melinda

