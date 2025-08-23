Egyszer már bejött
27 perce
Májusban ő fújta, akkor nyert a Szpari
Berke Balázs vezeti a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK mérkőzést. A játékvezető legutóbb az első fordulóban vezetett Szpari meccset és befújta a végén a tizenegyest.
Már csak pár óra és kezdődik a Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK keleti rangadó, közben az is kiderült, hogy, ki vezeti a mérkőzést. Az MLSZ közzétette, hogy a mérkőzés játékvezetője Berke Balázs lesz. A 41 éves sípmesternek az élvonalban ez lesz játékvezetőként a 197. mérkőzése. Ő fújta a két gárda legutóbbi mérkőzést is, az előző bajnokság 31. fordulójában, május 11-én, hazai pályán Eppel Márton góljával nyert a Szpari.
Berke Balázs fújta, Eppel berúgta, nyert a Szpari a DVTK ellen
15 órája
Bravúr a javából! Telt ház előtt a Szpari legyőzte a DVTK-t
