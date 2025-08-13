augusztus 13., szerda

Szpari

2 órája

Kulcsposztra igazolna a Szpari. A Fradi egyik kiválósága a kiszemelt

Címkék#Nagy Dominik#Katona Bálint#Ferencváros#Szpari

A sérült Nagy Dominik pótlására hoznák el Katona Bálintot.

Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC csapatkapitánya Nagy Dominik a Ferencváros elleni 4–1-es fiaskóval záródó összecsapáson megsérült, így vélhetően hosszú kihagyás vár rá. Egy rossz mozdulatnál a játékos korábban műtött bal térde sérült meg az első félidőben, így a szünet után már nem is tudta folytatni. A korábbi operációt végző orvosi stáb megállapította, hogy a bal lábában a belső oldalszalag szakadt el. Újabb műtétre nincs szükség, de hosszú kihagyás vár a labdarúgóra. Szpari

Szpari
Katona Bálint a Szpari célkeresztjében
Fotó: MW-archív

Folynak a tárgyalások a Fradi és a Szpari között

Egybehangzó sajtóinformációk szerint az esetet követően felgyorsultak a tárgyalások a Ferencvárossal, hiszen a Szpari érdeklődik Katona Bálint iránt, aki tökéletesen pótolhatná a csapatkapitányt. 

Katona Bálint Budapesten született, a Vasasban nevelkedett. Felnőtt pályafutását a Ferencváros második csapatánál kezdte. Innen adták kölcsön Kecskemétre, ahol az NB II-ben, majd az NB I-ben is ezüstérmet szerző csapat alapembere volt. A két év alatt 33 NB II-es és 33 NB I-es mérkőzésen öt, illetve nyolc gólt szerzett, majd 2023 júniusában visszatért az FTC-hez. 2024. augusztusában újfent kölcsönvette a Kecskemét, egy egy évre szóló szerződés keretében.

A közmédia, egészen pontosan az M4Sport érdeklődésére a játékos menedzsere, Filipovics Vladan megerősítette, hogy a felek valóban tárgyalnak, az átigazolás a rekordbajnok zöld-fehéreken múlik, de akár már egy-két napon belül megállapodásra juthatnak.

Amennyiben a frigy összejönne, abban az esetben három Katona szerepelhetne a Nyíregyházában, hiszen Bálint testvére Mátyás, valamint Katona Levente is a piros-kékek játékosa.

 

 

