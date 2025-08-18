augusztus 18., hétfő

Történelmi diadal

35 perce

Szpari-mámor: így szurkoltatok Debrecenben, ahol először nyertünk! (fotókkal)

Végre-valahára... Megtört a jég, lezárult több negatív sorozat: ebben a bajnokságban először győzött a Nyíregyháza Spartacus, amely története során először győzött a Debreceni VSC otthonában. Edomwonyi és Keita góljával 2-1-re nyert a Szpari.

Szon.hu
Szpari-mámor: így szurkoltatok Debrecenben, ahol először nyertünk! (fotókkal)

Fotó: Trifonov Eva

Bright Edomwonyi és Aboubakar Keita aranybetűkkel írta be magát a Nyíregyházi Spartacus históriáskönyvébe. Ahogy Bognár Tamás játékvezető hármas sípszava után azonnal megírtuk: bravúros, 2-1-es győzelmet ért el a Szpari a Loki oroszlánbarlangjában. Már előtte egy nappal felidéztük a korábbi, egymás elleni nyíregyházi diadalt, a mostani viszont egészen különleges, hogy a Nagyerdei Stadionban először nyertek a szabolcsiak.

Szpari szurkolók Debrecen
Szpari-fanatikusok nagy öröme Fotó: Trifonov Éva

Szpari-diadal a Loki oroszlánbarlangjában

Több mint 12 ezer néző látta a helyszínen a presztízsmeccset, a szomszédos vármegyeszékhelyek csapatainak nagy múltra visszatekintő összecsapását. Szűcs góljára Edomwonyi válaszolt, a hajrában pedig Keita volt eredményes, így egy-kettőre fordított a Szpari 1-2-re! A Nyíregyháza Spartacus fotóriporterének, Trifonov Évának a fotóit érdemes végig nézni. Örök emlék - aki rajta szerepel, részese lehetett a történelmi diadalnak – a gyepszőnyegen vagy a lelátón...  

Így szurkoltatok Debrecenben, ahol először nyertünk!

Fotók: Trifonov Éva

Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus 1-2 (1-0)

Jv: Bognár Tamás (Tóth II. Vencel, Kóbor Péter)

DVSC: Varga Á. - Guerrero (Vajda, 45.), Mejías (Manzanara, 73.), Batik, Hofmann, Szécsi, Szűcs, Dzsudzsák (Kulbachuk 73.), Gordic (Bermejo, 65.), Bárány (Djokic 65.), Kocsis. Vezetőedző: Sergio Navarro 

Nyíregyháza: Kovács D. -  Evangelou, Temesvári, Jokic (Katona L., a szünetben), Májer, Sankovic (Alaxai, 80.), Babunski (Beke, 66.), Katona M., Kovácsréti (Katona B., 66.), Antonov, Edomwonyi (Keita, 72.). Vezetőedző: Szabó István  

A találkozó utáni sajtótájékoztatón a két szakvezető közül így joggal volt elégedettebb Szabó István.

– Természetesen nagyon fontos volt ez a három pont. Az utóbbi két mérkőzés rosszul sikerült, de felállt a csapat a padlóról. Jó meccset játszottunk, elképesztő hangulatban, ezért érdemes mérkőzésre járni!    

 

Más témák is érdekelhetik: 

 

