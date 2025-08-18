Szpari-mámor: így szurkoltatok Debrecenben, ahol először nyertünk! (fotókkal)

Bright Edomwonyi és Aboubakar Keita aranybetűkkel írta be magát a Nyíregyházi Spartacus históriáskönyvébe. Ahogy Bognár Tamás játékvezető hármas sípszava után azonnal megírtuk: bravúros, 2-1-es győzelmet ért el a Szpari a Loki oroszlánbarlangjában. Már előtte egy nappal felidéztük a korábbi, egymás elleni nyíregyházi diadalt, a mostani viszont egészen különleges, hogy a Nagyerdei Stadionban először nyertek a szabolcsiak.

Szpari-fanatikusok nagy öröme Fotó: Trifonov Éva

Szpari-diadal a Loki oroszlánbarlangjában

Több mint 12 ezer néző látta a helyszínen a presztízsmeccset, a szomszédos vármegyeszékhelyek csapatainak nagy múltra visszatekintő összecsapását. Szűcs góljára Edomwonyi válaszolt, a hajrában pedig Keita volt eredményes, így egy-kettőre fordított a Szpari 1-2-re! A Nyíregyháza Spartacus fotóriporterének, Trifonov Évának a fotóit érdemes végig nézni. Örök emlék - aki rajta szerepel, részese lehetett a történelmi diadalnak – a gyepszőnyegen vagy a lelátón...