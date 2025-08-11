augusztus 11., hétfő

Szpari

1 órája

Vezéráldozatot követelt a Fradi elleni fiaskó

Címkék#Nyíregyháza Spartacus#Nagy Dominik#Fradi

A Nyíregyháza csapatkapitánya, Nagy Dominik részleges oldalszalag szakadást szenvedett.

Mihály Norbert

Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC 4–1-es vereséget szenvedett a rekordbajnok Ferencváros ellenében a Fizz Liga 3. fordulójában. Sajnos a találkozó a nagyarányú vereség mellett vezéráldozatot is követelt, ugyanis megsérült a Szpari csapatkapitánya, Nagy Dominik.

Szpari
Hosszú kihagyás vár a Szpari csapatkapitányára, Nagy Dominikra (14)
Fotó: Trifonov Éva

Egy rossz mozdulat okozta a Szpari csapatkapitányának sérülését

Egy rossz mozdulatnál a csapatkapitány korábban műtött bal térde sérült meg újfent a találkozó első félidejében, így a szünet után már nem is tudta folytatni az összecsapást. A korábbi operációt végrehajtó orvosi stáb megállapította, a bal lábában a belső oldalszalag részlegesen elszakadt. Újabb műtétre nincs szükség, de hosszú kihagyás vár rá, az ehhez hasonló esetek nagy részében a minimális rehabilitációs idő ugyanis hat-nyolc hét.

 

