1 órája
Vezéráldozatot követelt a Fradi elleni fiaskó
A Nyíregyháza csapatkapitánya, Nagy Dominik részleges oldalszalag szakadást szenvedett.
Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacus FC 4–1-es vereséget szenvedett a rekordbajnok Ferencváros ellenében a Fizz Liga 3. fordulójában. Sajnos a találkozó a nagyarányú vereség mellett vezéráldozatot is követelt, ugyanis megsérült a Szpari csapatkapitánya, Nagy Dominik.
Egy rossz mozdulat okozta a Szpari csapatkapitányának sérülését
Egy rossz mozdulatnál a csapatkapitány korábban műtött bal térde sérült meg újfent a találkozó első félidejében, így a szünet után már nem is tudta folytatni az összecsapást. A korábbi operációt végrehajtó orvosi stáb megállapította, a bal lábában a belső oldalszalag részlegesen elszakadt. Újabb műtétre nincs szükség, de hosszú kihagyás vár rá, az ehhez hasonló esetek nagy részében a minimális rehabilitációs idő ugyanis hat-nyolc hét.
Parádés hangulat a Fradi ellen, mutatjuk szurkolói galériánkat és az edzői értékeléseket (fotók, videók)
Fájó első félidő, majd érthetetlen játékvezetői ítéletek után győzött Nyíregyházán a Fradi (fotók, videó)