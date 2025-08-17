Szpari
54 perce
Szpari-szurkolók: a fanatikusok már ott vannak (fotókkal)
Fotó: Trifonov Éva
Fél négykor kezdődik a Debrecen-Nyíregyháza presztízsmeccs a labdarúgó élvonalban. Megérkeztek a Szpari-drukkerek, akik teljes mellszélességgel a csapat mellett állnak.
Szpari-szurkolók: a fanatikusok már ott vannakFotók: Trifonov Éva
