1 órája
A Tarpa a kupában sem kímélte a Sényőt, meglepetés Mátészalkán – edzői nyilatkozatokkal
A bajnokságban is legyőzték a Sényőt. Szombaton a Magyar Kupában is jobbnak bizonyult a Tarpa és ezzel továbbjutott a 3. fordulóba. Csak egy pici hiányzott az Újfehértónak, A Namény kiverte a Szalkát.
Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kupa 2. fordulójában öt csapatunk volt érdekelt. Szombaton legkorábban a Sényő–Tarpa mérkőzés kezdődött, Dr. Dédesi sípszavára 15 órakor indult útjára a labda. A vendégek nem sokat gatyáztak az 5. percben balról ívelhettek be szögletet, Herman jól érkezett és pontos fejesével megszerezte a vezetést. A 19. percben duplázták előnyüket, balról végezhettek el egy szabadrúgás, a kapu előtti kavarodásból Doloh eszmélt először, és közelről a kapuba bal oldalába lőtte a labdát. A 36. percben jött a harmadik tarpai gól, labdát szereztek a Sényő tizenhatosa előtt, Mihalcsuk belépett a büntetőterületre és tizenöt méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Több találat már nem esett, így három gólos vendégelőnnyel vonultak a felek az öltözőbe. Fordulás után is többet birtokolta a labdát a Tarpa és a 65. percben végleg el is döntötte a továbbjutás kérdését. Kucsinszkit ugratták ki a félpályáról, akik végig vezette a labdát és Sarkadi mellett a jobb alsóba lőtt. Így a Tarpa a bajnoki mérkőzést követően a Magyar Kupában is legyőzte a Sényőt és továbbjutott. Az Újfehértó az NB III-as Füzesabonyt fogadta. Kiss Tamás együttese jól tartotta magát, sokáig döntetlenre állt a találkozó. Az utolsó pillanatokban azonban betaláltak a vendégek és így ők jutottak tovább. A Vásárosnamény a Mátészalka vendége volt. Varga Gábor alakulata alaposan borította a papírformát és legyőzte az esélyesebbnek tartott házigazdákat, így ők várhatják a Magyar Kupa 4. fordulójának hétfői sorsolását, amelyen már NB II-es és NB I-es ellenfelet is kaphatnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Labdarúgás: Magyar Kupa, 2. forduló
Sényő FC-ZMB Bulding–Tarpa 0–4 (0–3)
Sényő, v.: Dr. Dédesi.
- Sényő: Sarkadi – Vámos (Pataki (Chabrák)), Klepács (Bocskai), Gégény, Kapacina K., Fenyőfalvi Cs., Schmidt, Mácsai, Daróczi, Végső, Konzili (Kőrizs). Edző: Kapacina Valer.
- Tarpa: Talián – Prihoda, Herman, Kolesnyik (Sved), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Boldizsár), Doloh, Lovincsuk (Zajka), Kucsinszki (Maksajev), Gál. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.
Gól: Herman, Doloh, Mihalcsuk, Kucsinszki.
Továbbjutott a Tarpa.
Kapacina Valer: – Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Egy két játékosunk mélyen a tudása alatt teljesített. Vagy csak ennyire képes? Mindenképpen változtatnunk kell és ezt a jövő héten meg is tesszük.
Vjacseszlav Jeremejev: – Jól működött támadójátékunk, három gólt rúgtunk az első félidőben amellyel el is döntöttük a továbbjutás kérdését. Látszik a srácokon a munka, napról napra fejlődünk, amely meglátszik a játékunk minőségén.
Újfehértó–Füzesabony 1–2 (1–1)
Újfehértó, v.: Hajdú.
- Újfehértó: Budaházi – Chrien, Kállai (Somogyi), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi, Garda, Benke (Tóth), Szabó. Edző: Kiss Tamás.
Füzesabony: Slakta – Iváncsi, Bernáth, Jambrich (Szövetes), Berki, Oláh, Vincze, Kaló (Tánczos), Nagy G., Pataki (Kiss), Nagy Á. Edző: Bocsi Zoltán.
Gól: Kállai, illetve Pataki, Berki. Kiállítva: Pallai G. (86.).
Továbbjutott a Füzesabony.
Kiss Tamás: – Aki esetleg semleges nézőként érkezett az nem mondta volna meg, hogy melyik a megye egyes és melyik a az NB III-as gárda. A srácok mindent megtettek, hogy eltüntessük az osztálykülönbséget és kivívjuk a továbbjutást. Ez a mérkőzés nagy részében sikerült is, a végén azonban egy jól eltalált lövés megpecsételte a sorsukat. Tanulságos mérkőzés volt ez is, mint a Nyírbátor elleni bajnoki, amelyen szintén jól játszottunk, mégis kikaptunk. Valamit változtatnunk kell, mert nem szeretnénk a szimpatikus vesztesek lenni. Innentől csak a bajnokságra koncentrálunk.
Mátészalka–Vásárosnamény 0–0 (0–1)
Mátészalka, v.: Tóth T.
- Mátészalka: Kőrösi – Sárosi, Fenyőfalvi D., Bényei, Rubus, Mező (Molnár), Bodó L., Papp (Kovács), Gyurján, Milák (Torkos), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
- Vásárosnamény: Nagy P. – Géci, Gere, Újvári (Szilágyi), Lisboa, Deskó, Csepak, Kálmán (Slobodnyik), Hadadi (Vass), Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.
Gól: Újvári (89.). Kiállítva: Fenyőfalvi D. (60.).
Makszim Gábor: – A játékvezetéstől már csak a támadójátékunk volt rosszabb. Szégyellem, hogy hazai környezetben nem sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Nincs más hátra, mint gratulálni a Vásárosnaménynak a továbbjutáshoz.
Varga Gábor: – Gratulálok a srácoknak, mert nagyot küzdöttek, megmutatták, hogy csapatként mindenre képesek. Szintén gratulálok fiatal játékosainknak, akik bemutatkoztak a felnőtt csapatban, úgy gondolom, ha beleteszik a munkát lesz helyük a felnőtt labdarúgásban. Gratulálunk a Mátészalkának és Makszim Gabinak, Kívánjuk, hogy amit kitűztek célnak az idényre az érjék el.
Továbbjutott a Vásárosnamény.
A Diósgyőrt fogadja ma a Szpari! Így győzhet a csapat Szabó István szerint
Egy helyen a vármegyei 2. osztály 2. számú csoportjának idei összes mérkőzése