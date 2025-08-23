A Tarpa a kupában sem kímélte a Sényőt, meglepetés Mátészalkán – edzői nyilatkozatokkal

Labdarúgás: Magyar Kupa, 2. forduló

Sényő FC-ZMB Bulding–Tarpa 0–4 (0–3)

Sényő, v.: Dr. Dédesi.

Sényő: Sarkadi – Vámos (Pataki (Chabrák)), Klepács (Bocskai), Gégény, Kapacina K., Fenyőfalvi Cs., Schmidt, Mácsai, Daróczi, Végső, Konzili (Kőrizs). Edző: Kapacina Valer.

Gól: Herman, Doloh, Mihalcsuk, Kucsinszki.

Továbbjutott a Tarpa.

Kapacina Valer: – Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Egy két játékosunk mélyen a tudása alatt teljesített. Vagy csak ennyire képes? Mindenképpen változtatnunk kell és ezt a jövő héten meg is tesszük.

Vjacseszlav Jeremejev: – Jól működött támadójátékunk, három gólt rúgtunk az első félidőben amellyel el is döntöttük a továbbjutás kérdését. Látszik a srácokon a munka, napról napra fejlődünk, amely meglátszik a játékunk minőségén.

Újfehértó–Füzesabony 1–2 (1–1)

Újfehértó, v.: Hajdú.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Kállai (Somogyi), Angyal, Pallai B., Zámbó, Pallai G., Daróczi, Garda, Benke (Tóth), Szabó. Edző: Kiss Tamás.

Füzesabony: Slakta – Iváncsi, Bernáth, Jambrich (Szövetes), Berki, Oláh, Vincze, Kaló (Tánczos), Nagy G., Pataki (Kiss), Nagy Á. Edző: Bocsi Zoltán.

Gól: Kállai, illetve Pataki, Berki. Kiállítva: Pallai G. (86.).

Továbbjutott a Füzesabony.

Kiss Tamás: – Aki esetleg semleges nézőként érkezett az nem mondta volna meg, hogy melyik a megye egyes és melyik a az NB III-as gárda. A srácok mindent megtettek, hogy eltüntessük az osztálykülönbséget és kivívjuk a továbbjutást. Ez a mérkőzés nagy részében sikerült is, a végén azonban egy jól eltalált lövés megpecsételte a sorsukat. Tanulságos mérkőzés volt ez is, mint a Nyírbátor elleni bajnoki, amelyen szintén jól játszottunk, mégis kikaptunk. Valamit változtatnunk kell, mert nem szeretnénk a szimpatikus vesztesek lenni. Innentől csak a bajnokságra koncentrálunk.

Mátészalka–Vásárosnamény 0–0 (0–1)

Mátészalka, v.: Tóth T.

Mátészalka: Kőrösi – Sárosi, Fenyőfalvi D., Bényei, Rubus, Mező (Molnár), Bodó L., Papp (Kovács), Gyurján, Milák (Torkos), Farkas. Edző: Makszim Gábor.

Gól: Újvári (89.). Kiállítva: Fenyőfalvi D. (60.).

Makszim Gábor: – A játékvezetéstől már csak a támadójátékunk volt rosszabb. Szégyellem, hogy hazai környezetben nem sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Nincs más hátra, mint gratulálni a Vásárosnaménynak a továbbjutáshoz.

Varga Gábor: – Gratulálok a srácoknak, mert nagyot küzdöttek, megmutatták, hogy csapatként mindenre képesek. Szintén gratulálok fiatal játékosainknak, akik bemutatkoztak a felnőtt csapatban, úgy gondolom, ha beleteszik a munkát lesz helyük a felnőtt labdarúgásban. Gratulálunk a Mátészalkának és Makszim Gabinak, Kívánjuk, hogy amit kitűztek célnak az idényre az érjék el.

Továbbjutott a Vásárosnamény.