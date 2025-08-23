A Tarpa a kupában sem kímélte a Sényőt – edzői nyilatkozatokkal

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kupa 2. fordulójában öt csapatunk volt érdekelt. Szombaton legkorábban a Sényő–Tarpa mérkőzés kezdődött, Dr. Dédesi sípszavára 15 órakor indult útjára a labda. A vendégek nem sokat gatyáztak az 5. percben balról ívelhettek be szögletet, Herman jól érkezett és pontos fejesével megszerezte a vezetést. A 19. percben duplázták előnyüket, balról végezhettek el egy szabadrúgás, a kapu előtti kavarodásból Doloh eszmélt először, és közelről a kapuba bal oldalába lőtte a labdát. A 36. percben jött a harmadik tarpai gól, labdát szereztek a Sényő tizenhatosa előtt, Mihalcsuk belépett a büntetőterületre és tizenöt méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Több találat már nem esett, így három gólos vendégelőnnyel vonultak a felek az öltözőbe. Fordulás után is többet birtokolta a labdát a Tarpa és a 65. percben végleg el is döntötte a továbbjutás kérdését. Kucsinszkit ugratták ki a félpályáról, akik végig vezette a labdát és Sarkadi mellett a jobb alsóba lőtt. Így a Tarpa a bajnoki mérkőzést követően a Magyar Kupában is legyőzte a Sényőt és továbbjutott.

A Tarpa magabiztos játékkal jutott tovább a Magyar Kupában Fotó: Sipeki Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!