Labdarúgás, Magyar Kupa

40 perce

A Tarpa a kupában sem kímélte a Sényőt – edzői nyilatkozatokkal

A bajnokságban is legyőzték a Sényőt. Szombaton a Magyar Kupában is jobbnak bizonyult a Tarpa és ezzel továbbjutott a 3. fordulóba.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kupa 2. fordulójában öt csapatunk volt érdekelt. Szombaton legkorábban a Sényő–Tarpa mérkőzés kezdődött, Dr. Dédesi sípszavára 15 órakor indult útjára a labda. A vendégek nem sokat gatyáztak az 5. percben balról ívelhettek be szögletet, Herman jól érkezett és pontos fejesével megszerezte a vezetést. A 19. percben duplázták előnyüket, balról végezhettek el egy szabadrúgás, a kapu előtti kavarodásból Doloh eszmélt először, és közelről a kapuba bal oldalába lőtte a labdát. A 36. percben jött a harmadik tarpai gól, labdát szereztek a Sényő tizenhatosa előtt, Mihalcsuk belépett a büntetőterületre és tizenöt méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Több találat már nem esett, így három gólos vendégelőnnyel vonultak a felek az öltözőbe. Fordulás után is többet birtokolta a labdát a Tarpa és a 65. percben végleg el is döntötte a továbbjutás kérdését. Kucsinszkit ugratták ki a félpályáról, akik végig vezette a labdát és Sarkadi mellett a jobb alsóba lőtt. Így a Tarpa a bajnoki mérkőzést követően a Magyar Kupában is legyőzte a Sényőt és továbbjutott.

Tarpa
A Tarpa magabiztos játékkal jutott tovább a Magyar Kupában Fotó: Sipeki Péter

Labdarúgás: Magyar Kupa, 2. fordu

Sényő FC-ZMB Bulding–Tarpa 0–4 (0–3)

Sényő, v.: Dr. Dédesi.

Sényő: Sarkadi – Vámos (Pataki (Chabrák)), Klepács (Bocskai), Gégény, Kapacina K., Fenyőfalvi Cs., Schmidt, Mácsai, Daróczi, Végső, Konzili (Kőrizs). Edző: Kapacina Valer.

Tarpa: Talián – Prihoda, Herman, Kolesnyik (Sved), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Boldizsár), Doloh, Lovincsuk (Zajka), Kucsinszki (Maksajev), Gál. Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Gól: Herman, Doloh, Mihalcsuk, Kucsinszki.

Továbbjutott a Tarpa.

Kapacina Valer: – Nehéz mit mondani egy ilyen mérkőzés után. Egy két játékosunk mélyen a tudása alatt teljesített. vVgy csak ennyire képes? Mindenképpen változtatnunk kell és ezt a jövő héten meg is tesszük.

Vjacseszlav Jeremejev: – Jól működött támadójátékunk, három gólt rúgtunk az első félidőben amellyel el is döntöttük a továbbjutás kérdését. Látszik a srácokon a munka, napról napra fejlődünk, amely meglátszik a játékunk minőségén.

 

 

