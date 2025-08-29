2 órája
Temesvári Attilát ezért bosszantja a sérülése
Rögtön érezte, hogy nagy a baj. Temesvári Attila már a visszatérésére koncentrál.
A Nyíregyháza Spartacus FC az elmúlt fordulóban keleti rangadót veszített idehaza a DVTK ellen. A presztízsen esett csorba és a három pont elveszítése mellett további érzékeny veszteség is érte a Szparit. A találkozón egyaránt megsérült a védelem két alapembere, Temesvári Attila és az őt váltó Alaxai Áron is hetekre kidőlt.
Temesvári Attilának ez volt az idénybeli második mérkőzése amely számára idő előtt ért véget. Három héttel korábban a Puskás Akadémia ellen begörcsölt a vádlija, ezért cserét kellett kérnie. Vasárnap negyvenhárom percig tartott számára a mérkőzés.
Temesvári Attila: elkaptam a fonalat
– Beleálltam egy párharcba, és amikor beszúrt a hajlítóm, azonnal tudtam, hogy baj van – idézte fel a sérülése történetét Temesvári Attila a Nemzeti Sport megkeresésére. – Hétfőn voltam MRI-vizsgálaton, kiderült, elég nagy a bevérzés, ráadásul az izom mellett az ínszalag is sérülhetett. Két hét múlva kell visszamennem kontrollra, addig kapom a különböző kezeléseket. Darabos Balázs rehabilitációs edzővel töltöm a napjaimat. Hogy mennyit kell kihagynom? A húzódásnál valamivel súlyosabb a sérülésem, nyilván mindent megteszek a minél előbbi visszatérés érdekében. Az egész azért bosszant, mert tényleg mindenre figyelek, az étkezésre éppúgy, mint a pihenésre vagy az edzésekre.
Végigdolgoztam a nyári felkészülést, a háromvédős rendszerben bekerültem középre, ahol jobban is érzem magam, mint a jobb oldalon, elkaptam a fonalat. Jó visszajelzéseket kaptam. A DVSC kettő egyes legyőzésekor a mérkőzés játékosa leltem a Nemzeti Sportnál és bekerültem a forduló válogatottjába. Jó volt a Diósgyőr ellen készülni, de rosszul alakult a találkozó ráadásul ketten is megsérültünk a védelemből.
Nincs tehát könnyű helyzetben Szabó István vezetőedző, hiszen két fontos játékosát is nélkülöznie kell egy ideig. Pedig kellenek a pontok, hogy az idény úgy alakuljon, ahogyan Nyíregyházán szeretnék.
– Kellenek a pontok, mert hamar le lehel szakadni, bajba lehet kerülni – folytatta Temesvári Attila. – Egészen más le lélektan, amikor hozzuk a meccseket és jó pozícióban vagyunk mint amikor kapaszkodni kell. Vasárnap Győrben, és bár a gondolataim a gyógyulás körül forognak, szurkolok a srácoknak, remélem, jó eredményt érnek el.
Temesvári Attila így látta a DVTK elleni mérkőzést