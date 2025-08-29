Temesvári Attilát ezért bosszantja a sérülése

A Nyíregyháza Spartacus FC az elmúlt fordulóban keleti rangadót veszített idehaza a DVTK ellen. A presztízsen esett csorba és a három pont elveszítése mellett további érzékeny veszteség is érte a Szparit. A találkozón egyaránt megsérült a védelem két alapembere, Temesvári Attila és az őt váltó Alaxai Áron is hetekre kidőlt.

Temesvári Attila hetekre kidőlt Fotó: Kovács Péter

Temesvári Attilának ez volt az idénybeli második mérkőzése amely számára idő előtt ért véget. Három héttel korábban a Puskás Akadémia ellen begörcsölt a vádlija, ezért cserét kellett kérnie. Vasárnap negyvenhárom percig tartott számára a mérkőzés.

Temesvári Attila: elkaptam a fonalat

– Beleálltam egy párharcba, és amikor beszúrt a hajlítóm, azonnal tudtam, hogy baj van – idézte fel a sérülése történetét Temesvári Attila a Nemzeti Sport megkeresésére. – Hétfőn voltam MRI-vizsgálaton, kiderült, elég nagy a bevérzés, ráadásul az izom mellett az ínszalag is sérülhetett. Két hét múlva kell visszamennem kontrollra, addig kapom a különböző kezeléseket. Darabos Balázs rehabilitációs edzővel töltöm a napjaimat. Hogy mennyit kell kihagynom? A húzódásnál valamivel súlyosabb a sérülésem, nyilván mindent megteszek a minél előbbi visszatérés érdekében. Az egész azért bosszant, mert tényleg mindenre figyelek, az étkezésre éppúgy, mint a pihenésre vagy az edzésekre.

Végigdolgoztam a nyári felkészülést, a háromvédős rendszerben bekerültem középre, ahol jobban is érzem magam, mint a jobb oldalon, elkaptam a fonalat. Jó visszajelzéseket kaptam. A DVSC kettő egyes legyőzésekor a mérkőzés játékosa leltem a Nemzeti Sportnál és bekerültem a forduló válogatottjába. Jó volt a Diósgyőr ellen készülni, de rosszul alakult a találkozó ráadásul ketten is megsérültünk a védelemből.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nincs tehát könnyű helyzetben Szabó István vezetőedző, hiszen két fontos játékosát is nélkülöznie kell egy ideig. Pedig kellenek a pontok, hogy az idény úgy alakuljon, ahogyan Nyíregyházán szeretnék.

– Kellenek a pontok, mert hamar le lehel szakadni, bajba lehet kerülni – folytatta Temesvári Attila. – Egészen más le lélektan, amikor hozzuk a meccseket és jó pozícióban vagyunk mint amikor kapaszkodni kell. Vasárnap Győrben, és bár a gondolataim a gyógyulás körül forognak, szurkolok a srácoknak, remélem, jó eredményt érnek el.