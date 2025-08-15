augusztus 15., péntek

Atlétika

1 órája

A fiatal nyíregyházi atléta megvilantotta tehetségét

Címkék#atlétika#Tilki Flóra#Gyulai István Memorial

A Gyulai István Memorialon fiatal tehetségek is megmutathatták magukat. Tilki Flóra 800 méteren állt rajthoz.

Szon.hu

Augusztus 12-én, a Nemzeti Atlétikai Stadionban rendezték a 2025-ös Gyulai István Memorialt. A nemzetközi sztárfutamok előtt a fiatal tehetségek is rajthoz álltak – köztük a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája Tilki Flóra, aki a női 800 méteres versenyben indult 14 fős mezőnyben. A Nyíregyházi Sportcentrum fiatal atlétája remek versenyzéssel 10. helyen ért célba, ideje pedig: 2:17,36.

Tilki Flóra
Tilki Flóra

 

