Nyíregyházi atléta a Gyulai István Memoriálon!

Augusztus 12-én, a Nemzeti Atlétikai Stadionban rendezik a 2025-ös Gyulai István Memorialt. A nemzetközi sztárfutamok előtt a fiatal tehetségek is rajthoz állnak – köztük a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája Tilki Flóra, aki a női 800 méteres versenyben indul 14 fős mezőnyben.