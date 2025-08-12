augusztus 12., kedd

Atlétika

1 órája

Nyíregyházi atléta a Gyulai István Memoriálon!

Augusztus 12-én, a Nemzeti Atlétikai Stadionban rendezik a 2025-ös Gyulai István Memorialt. A nemzetközi sztárfutamok előtt a fiatal tehetségek is rajthoz állnak – köztük a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája Tilki Flóra, aki a női 800 méteres versenyben indul 14 fős mezőnyben.

Tilki Flóra
Tilki Flóra

 

