Atlétika
1 órája
Nyíregyházi atléta a Gyulai István Memoriálon!
Augusztus 12-én, a Nemzeti Atlétikai Stadionban rendezik a 2025-ös Gyulai István Memorialt. A nemzetközi sztárfutamok előtt a fiatal tehetségek is rajthoz állnak – köztük a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája Tilki Flóra, aki a női 800 méteres versenyben indul 14 fős mezőnyben.
Ezt ne hagyja ki!Kerékpársport
1 órája
Stratégiai együttműködés a kelet-magyarországi BMX sport fejlődéséért
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre