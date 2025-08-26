augusztus 26., kedd

Újra kispadon? Ennél a csapatnál edzősködhet újra Tímár Krisztián

Inog a kispad a 97-szeres magyar válogatott alatt. A Szparitól április elején távozó Tímár Krisztián lehet az utódja.

Kerecsen József
Újra kispadon? Ennél a csapatnál edzősködhet újra Tímár Krisztián

Tímár Krisztián áprilisban távozott Nyíregyházáról

Fotó: Czinege Melinda

Finoman szólva nem alakult jól a kezdés a másodosztályban elmúlt idényben az élvonalbeli tagságát elveszítő Kecskeméti TE együttesénél. A lilák az elmúlt hétvégén a Budafok ellen szezonbéli harmadik vereségüket könyvelték el. A jelenleg az NB II. 9. helyen álló klub vezetősége a Nemzeti Sport értesülései szerint még kedden megvitatja a jelenlegi helyzetet, ahol így könnyen lehet, hogy edzőváltásra kerül sor. Gera Zoltánt a hírek szerint Tímár Krisztián válthatja.

Gera Zoltán Tímár Krisztián
Gera Zoltán rúdja kifelé áll Kecskeméten, Tímár Krisztián lehet az utódja
Fotó: Kovács Péter

Gera Zoltánnak tavaly augusztusban kellett távoznia a Vasastól, majd októbertől lett a KTE vezetőedzője, amellyel kiesett az NB I-ből, de a vezetőség továbbra is bízott a szakemberben. A kecskemétiek azonban nem elégedettek az új idényben eddig megszerzett hat ponttal, a Nemzeti Sport úgy tudja, ezért edzőt válthat a klub, ha pedig így döntenek, azt akár már kedden bejelenthetik.

Tímár Krisztián lehet az utód

A portál információi szerint ha Kecskeméten utat mutatnak Gera Zoltánnak, utódja az előző idény vége óta munka nélkül álló Tímár Krisztián lehet. A most 45 éves szakember irányításával jutott fel a Nyíregyháza Spartacus FC az NB I-be, majd egészen ez év februárjáig remekül szerepelt a gárda. Azt követően azonban nem jöttek az eredmények, április hetedikén pedig a tréner távozott a Szparitól. Mindössze néhány nap múlva elfogadta a Fehérvár FC ajánlatát, de ez a kaland sem sült el jól, a csapat búcsúzott az első osztálytól, Tímár szerződését pedig nem hosszabbították meg.

 

