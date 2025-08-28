augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Bejelentette új klubja Tímár Krisztiánt! Rögtön el is visz egy játékost a Szparitól?

Címkék#Kecskeméti TE#Tímár Krisztián#Beke Péter#Szpari#Nyíregyháza Spartacus#NB I

Nem maradt sokáig munka nélkül a Nyíregyháza Spartacus FC korábbi vezetőedzője. Tímár Krisztián segítője ezúttal is Szalai Tamás lesz.

Kerecsen József

Igaznak bizonyultak a kedd délelőtti információk, már aznap délután felállították a Kecskeméti TE kispadjáról a 97-szeres magyar válogatott Gera Zoltánt. A sajtóinformációk rögtön elsőként Tímár Krisztiánt tartották a legesélyesebbnek, így is lett, a klub szerda este jelentette be a 46 éves szakember érkezését.

Tímár Krisztián a Kecskeméti TE új vezetőedzője.
Tímár Krisztián a Kecskeméti TE új vezetőedzője
Fotó: Dömötör Csaba

Tímár Krisztián első komolyabb megbízatása az U18-as magyar válogatott szövetségi edzői pozíciója volt, majd 31 tétmérkőzésen irányította az ETO FC Győr együttesét. Ezt követően került a Nyíregyháza Spartacus FC-hez, ahol első idényében feljuttatta a csapatot az NB I-be, majd ugyan az idény első felében nagyon ígéretesen teljesített a gárda, tavasszal nem jöttek az eredmények és április elején elváltak a Szpari és az edző útjai. Tímár néhány nap múlva elfogadta a Fehérvár FC ajánlatát, amely a szezon végén kiesett az NB I-ből, szerződését pedig nem hosszabbították meg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A tréner most az NB II. 9. helyén álló Kecskeméti TE irányítását veszi át, segítője pedig – ahogy korábbi állomáshelyei is – ezúttal is Szalai Tamás lesz.

– Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, melyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom. A múltban többször játszottam a csapataimmal a Kecskemét ellen, mindig nehéz és masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben valami félrecsúszott, de a csapattal és a vezetéssel újra egy sikeres pályára szeretnénk állni, elérni azokat a célokat, melyeket a vezetéssel együtt kitűztünk. Tudni kell, hogy itt egy új csapat van kialakulóban, melynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Egy intenzív edzésmunkában hiszek, azt akarom látni a hétköznapokon is, amit a pályára szeretnénk kivinni. Az intenzitás mellett agresszív, szervezett csapatban hiszek, mely egységes, és mindig a győzelemre törekszik. Ez nem megy varázsütésre, de bízom benne, hogy minél hamarabb elérjük

Elcsábítja Beke Pétert Tímár Krisztián?

Idevágó információ, hogy továbbra is levegőben lóg a Nyíregyháza Spartacus FC-nél Beke Péter sorsa. Ahogyan arról már két hete is írtunk, a támadót két NB II-es együttes, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, valamint éppen a Kecskeméti TE is szívesen soraiban tudná. Ez utóbbit erősítheti most Tímár Krisztián érkezése, a 46 éves szakember irányítása mellett Beke alapember volt a Szpariban, amit fontos gólokkal hálált meg. A 24 éves labdarúgó egyébként a nyíregyháziak legutóbbi, DVTK elleni bajnokiján már keretben sem volt, ami szintén a távozását vetíti előre, a KTE élénk érdeklődéséről pedig a napokban a csakfoci.hu is beszámolt.

Beke Péter májusban épp a Kecskemét ellen szerezte utolsó bajnoki gólját a Szpariban:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu