Bejelentette új klubja Tímár Krisztiánt! Rögtön el is visz egy játékost a Szparitól?

Igaznak bizonyultak a kedd délelőtti információk, már aznap délután felállították a Kecskeméti TE kispadjáról a 97-szeres magyar válogatott Gera Zoltánt. A sajtóinformációk rögtön elsőként Tímár Krisztiánt tartották a legesélyesebbnek, így is lett, a klub szerda este jelentette be a 46 éves szakember érkezését.

Tímár Krisztián a Kecskeméti TE új vezetőedzője

Fotó: Dömötör Csaba

Tímár Krisztián első komolyabb megbízatása az U18-as magyar válogatott szövetségi edzői pozíciója volt, majd 31 tétmérkőzésen irányította az ETO FC Győr együttesét. Ezt követően került a Nyíregyháza Spartacus FC-hez, ahol első idényében feljuttatta a csapatot az NB I-be, majd ugyan az idény első felében nagyon ígéretesen teljesített a gárda, tavasszal nem jöttek az eredmények és április elején elváltak a Szpari és az edző útjai. Tímár néhány nap múlva elfogadta a Fehérvár FC ajánlatát, amely a szezon végén kiesett az NB I-ből, szerződését pedig nem hosszabbították meg.

A tréner most az NB II. 9. helyén álló Kecskeméti TE irányítását veszi át, segítője pedig – ahogy korábbi állomáshelyei is – ezúttal is Szalai Tamás lesz.

– Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, melyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom. A múltban többször játszottam a csapataimmal a Kecskemét ellen, mindig nehéz és masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben valami félrecsúszott, de a csapattal és a vezetéssel újra egy sikeres pályára szeretnénk állni, elérni azokat a célokat, melyeket a vezetéssel együtt kitűztünk. Tudni kell, hogy itt egy új csapat van kialakulóban, melynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Egy intenzív edzésmunkában hiszek, azt akarom látni a hétköznapokon is, amit a pályára szeretnénk kivinni. Az intenzitás mellett agresszív, szervezett csapatban hiszek, mely egységes, és mindig a győzelemre törekszik. Ez nem megy varázsütésre, de bízom benne, hogy minél hamarabb elérjük

Elcsábítja Beke Pétert Tímár Krisztián?

Idevágó információ, hogy továbbra is levegőben lóg a Nyíregyháza Spartacus FC-nél Beke Péter sorsa. Ahogyan arról már két hete is írtunk, a támadót két NB II-es együttes, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, valamint éppen a Kecskeméti TE is szívesen soraiban tudná. Ez utóbbit erősítheti most Tímár Krisztián érkezése, a 46 éves szakember irányítása mellett Beke alapember volt a Szpariban, amit fontos gólokkal hálált meg. A 24 éves labdarúgó egyébként a nyíregyháziak legutóbbi, DVTK elleni bajnokiján már keretben sem volt, ami szintén a távozását vetíti előre, a KTE élénk érdeklődéséről pedig a napokban a csakfoci.hu is beszámolt.

Beke Péter májusban épp a Kecskemét ellen szerezte utolsó bajnoki gólját a Szpariban: