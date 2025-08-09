„… hosszú távra terveztem Nyíregyházán” – Török László kendőzetlenül vallott távozásáról

Mint arról június végén beszámoltunk, távozott a Nyíregyháza Spartacus FC második csapatának vezetőedzője, Török László. A szakember 2024 nyarán vette át a Nyíregyháza II irányítását és teljesítette a legfontosabb célt, benntartotta a csapatot az NB III-ban, emellett nagyok sok saját nevelésű labdarúgónak szavazott bizalmat.

Török László nem számított arra, hogy mennie kell fotó: KM-archív

–Az akadémiához, illetve a megyéhez kötődő játékosok lesznek a csapatunkban, mely kiegészül azokkal, akik az NB I-es keretből visszajátszanak. Róluk Szabó István vezetőedző dönthet, hogy az adott hétvégén kiket ad át a második csapatnak: például akik az első gárdánál sérülést követő rehabilitáció után visszatérés előtt állnak, vagy megfelelő játékpercekre van szükségük. A cél, hogy a fiataljaink lehetőséget kapjanak a harmadosztályban. A változás a játékosok mellett a szakmai stáb fejlődését is pozitívan befolyásolhatja, mivel NB-s bajnokságban dolgozhatnak. Török László jó munkát végzett, de a stratégiai váltás miatt az volt a legészszerűbb döntés, hogy olyan edző irányítsa a csapatot, aki évek óta ismeri az akadémistákat – világított rá akkor a döntés hátterére Dankó Gergő, a Nyíregyháza Spartacus FC ügyvezetője.

Török László: korrekt módon történt a közös megegyezés

A távozó edző a hunfoci.hu megkeresésére összegezte a Nyíregyházán töltött szezonját többek között azt is elmondta, hogy váratlanul érte a klub döntése.

– Május 27-én, nem sokkal a bajnokság befejezése után még a folytatásról egyeztettünk egy értekezleten, és engedélyt kaptunk 5-6 minőségi fiatal játékos igazolására, de egy hónapra rá minden megváltozott. Az új irányvonal kizárólag csak a saját nevelésű fiatalok szerepeltetésére fókuszál az NB3-as csapatban, és ez a döntés elsősorban gazdasági vonatkozású volt, nem szakmai.

Váratlanul ért a döntés, de nagyon korrekt módon történt a közös megegyezés a tulajdonos úrral és a vezetéssel. Megkedveltem a klubot, a munkatársakat, kollégákat, vezetőket, a várost és a szurkolókat is. Az élet minden területén nyomot hagy az emberben egy elválás, de az élet megy tovább.

További sportsikereket kívánok a továbbiakban a Szparinak és volt kollégáimnak is egyaránt – fogalmazott a portálon.

Török László tavaly nyáron érkezett a Szparihoz