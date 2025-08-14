Az Újfehértó nem enged a negyvennyolcból

Az Újfehértó minden évben komoly tervekkel vág neki a vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokságnak, így volt ez az előző szezonban is. A kispadra hazatért Kiss Tamás, aki nem is tétlenkedett, remek igazolásokkal és a maradókból ütőképes csapatot gyúrt össze. Az eredmények nem is maradtak el. Ugyan a Tarpa, Ibrány duóval nem tudták tartani a lépést, de félidőben még lőtávon belül voltak. Télen aztán minden képlékennyé vált, még az is benne volt a pakliban, hogy megszűnik a csapat, a bizonytalan jövő miatt több kulcsjátékos is távozott. Aztán lassan minden a helyére került, az egyesület megmenekült, és a megfogyatkozott csapat remek tavaszt produkált és végül ezüstéremmel zárták a Nyír-Wetland vármegyei I osztályú bajnokság 2024/25-ös szezonját.

Az Újfehértó kemény készül a szombati rangadóra

– Nagyjából a tervek szerint alakult az őszünk, holtversenyben a harmadik helyen zártuk a félszezont, csupán rosszabb gólkülönbségünknek köszönhetően csúsztunk le a képzeletbeli dobogóról – tekintett vissza Kiss Tamás. – Rapszodikus tavaszon voltunk túl, és itt elsősorban nem a játékra gondolok, a bizonytalanság nyomott hagyott a csapaton. Nagyon sok kérdőjel volt a télen, hatan távoztak, de egy erős mag együtt maradt. Ennek fényében a második hely szerintem erőn felüli volt. A távozók helyére csak három labdarúgót tudtunk igazolni, létszám gonddal küszködtünk elég sokszor. Közben kapust is hoznunk kellett, mert a kezdőkapusunk sajnos megsérült. Nagy hálával tartozunk Opre Rajmundnak és Gégény Bálintnak, akik több éves kihagyás után rendelkezésünkre álltak és segítettek bennünket.

Hónapokig őrizték veretlenségüket

Az Újfehértó a 15. és 27. forduló között megőrizte veretlenségét és ezzel alapozta meg a második helyét.

– Novemberben kikaptunk hazai pályán Tarpán, ha valaki nekem azt mondja, hogy legközelebb májusba kapunk, bolondnak néztem volna. Ezzel a hosszúra nyújt sikerszériával tudtunk fellépni a dobogó második fokára – mondta Kiss Tamás, aki azt sem hallgatta el, hogy bizony az utolsó három fordulóban kártyás nyelven szólva betliztek.

– Az akkor már bajnok Tarpától nem volt szégyen kikapni, a jó tavaszt futó Nyírmeggyes elleni fiaskót sem éltük meg tragédiaként. Nem nézett viszont jól ki a Nyírbátor elleni hazai 8–1-es vereség, de inkább kapjunk ki így egyszer, mint nyolcszor 1–0-ra – vélekedett az Újfehértó edzője.