1 órája
Az Újfehértó nem enged a negyvennyolcól
Kiss Tamás együttese múlt szombaton megtette az első apró lépést. Az Újfehértó ismét a vármegyei I osztályú bajnokság élmezőnyébe vágyik.
Az Újfehértó minden évben komoly tervekkel vág neki a vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokságnak, így volt ez az előző szezonban is. A kispadra hazatért Kiss Tamás, aki nem is tétlenkedett, remek igazolásokkal és a maradókból ütőképes csapatot gyúrt össze. Az eredmények nem is maradtak el. Ugyan a Tarpa, Ibrány duóval nem tudták tartani a lépést, de félidőben még lőtávon belül voltak. Télen aztán minden képlékennyé vált, még az is benne volt a pakliban, hogy megszűnik a csapat, a bizonytalan jövő miatt több kulcsjátékos is távozott. Aztán lassan minden a helyére került, az egyesület megmenekült, és a megfogyatkozott csapat remek tavaszt produkált és végül ezüstéremmel zárták a Nyír-Wetland vármegyei I osztályú bajnokság 2024/25-ös szezonját.
– Nagyjából a tervek szerint alakult az őszünk, holtversenyben a harmadik helyen zártuk a félszezont, csupán rosszabb gólkülönbségünknek köszönhetően csúsztunk le a képzeletbeli dobogóról – tekintett vissza Kiss Tamás. – Rapszodikus tavaszon voltunk túl, és itt elsősorban nem a játékra gondolok, a bizonytalanság nyomott hagyott a csapaton. Nagyon sok kérdőjel volt a télen, hatan távoztak, de egy erős mag együtt maradt. Ennek fényében a második hely szerintem erőn felüli volt. A távozók helyére csak három labdarúgót tudtunk igazolni, létszám gonddal küszködtünk elég sokszor. Közben kapust is hoznunk kellett, mert a kezdőkapusunk sajnos megsérült. Nagy hálával tartozunk Opre Rajmundnak és Gégény Bálintnak, akik több éves kihagyás után rendelkezésünkre álltak és segítettek bennünket.
Hónapokig őrizték veretlenségüket
Az Újfehértó a 15. és 27. forduló között megőrizte veretlenségét és ezzel alapozta meg a második helyét.
– Novemberben kikaptunk hazai pályán Tarpán, ha valaki nekem azt mondja, hogy legközelebb májusba kapunk, bolondnak néztem volna. Ezzel a hosszúra nyújt sikerszériával tudtunk fellépni a dobogó második fokára – mondta Kiss Tamás, aki azt sem hallgatta el, hogy bizony az utolsó három fordulóban kártyás nyelven szólva betliztek.
– Az akkor már bajnok Tarpától nem volt szégyen kikapni, a jó tavaszt futó Nyírmeggyes elleni fiaskót sem éltük meg tragédiaként. Nem nézett viszont jól ki a Nyírbátor elleni hazai 8–1-es vereség, de inkább kapjunk ki így egyszer, mint nyolcszor 1–0-ra – vélekedett az Újfehértó edzője.
Két távozó, hat érkező
Az aktuális szezonra július elején kezdte meg felkészülését a csapat, a célok változatlanok, az osztály meghatározó tagja szeretne lenni az Újfehértó, a kupában pedig minél tovább menetelni. Erre minden esélyük meg is van, hiszen egy fiatal sikerre éhes társasággal vágnak neki a bajnokságnak. Ketten távoztak, Mezei Balázs és Baglyos Levente máshol folytatja pályafutását, hatan viszont érkeztek: Budaházi Milán, Garda Dominik, Daróczi Patrik, Tóth Nándor, Csáki Bertalan és Toldi András újfehértói szerelést öltött. Az első lépést meg is tették céljaik felé, az első fordulóban idegenben legyőzték az újonc Tiszavasvárit. Szombaton hazai pályán is bemutatkozik a csapat, mégpedig egy felújított játéktéren, Urr László gondoskodott róla, hogy a kitűnő minőségű gyepszőnyegen fogadhassák a Nyírbátort.
Többismeretlenes egyenlet
– Szeretnénk újabb három pontot szerezni, de nem lesz egyszerű, hiszen a Nyírbátor is komoly esélyekkel vágott neki a pontvadászatnak. Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny rajtuk kívül ott lehet a végelszámolásnál a Mátészalka, Nagyecsed, Ibrány, Mándok, és magunkat is ide sorolom, de meglepetést bármelyik csapat okozhat
– latolgatta az esélyeket Kiss Tamás.
Nyári játékosmozgás
- Távoztak: Baglyos Levente, Mezei Balázs
- Érkeztek: Budaházi Milán, Csáki Bertalan, Daróczi Patrik, Garda Dominik, Toldi András Tóth Nándor
Újfehértón tökéletes minőségű pálya fogadja a csapatokat
