Kerékpársport

1 órája

Stratégiai együttműködés a kelet-magyarországi BMX sport fejlődéséért

Címkék#Nyíregyházi Sportcentrum#DEBEX#Ujváry Zoltán

Ujváry Zoltán olimpiai kvótaszerzése lebeg a Sportcentrum szeme előtt.

Stratégiai együttműködést kötöttek Nyíregyházán Ujváry Zoltán profi, olimpiai klvótaesélyes BMX-es sikeres versenyeztetése érdekében. A megbeszélésen részt vett Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője, Ujváry Zoltán kerékpárversenyző, valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség BMX szakágának képviseletében Vígh Tamás, aki egyben a Debreceni Extrémsport Park (DEBEX) vezetője.

Ujváry
Vígh Tamás, Ujváry Zoltán és Kőhalmi Richárd
Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Nyíregyháza-Debrecen tengely Ujváry Zoltán sikeréért

Ez a különleges Nyíregyháza-Debrecen tengely fontos alapját képezheti a keleti régió extrémsportjának. A felek megállapodtak abban, hogy elmélyítik a kapcsolatot, és olyan közös gondolkodást alakítanak ki, amely túlmutat az egyesületi és városi szinteken, a Magyar Kerékpáros Szövetség szakágának hosszú távú, stratégiai támogatása és fejlesztése érdekében.

Kőhalmi Richárd ügyvezető biztosította a szakág képviselőjét arról, hogy a város továbbra is támogatja Ujváry Zoltánt, és nyitott a szorosabb, szakmai együttműködésre.

Ujváry Zoltán a hétköznapokban hazánk legnagyobb és legkomplexebb extrémsport parkjában, a debreceni DEBEX-ben készül a nemzetközi versenyeire. Az itt található pálya jelenleg az egyetlen olyan hazai edzőhelyszín, amely megfelel a világversenyek színvonalának és követelményeinek. Az év második felében a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője az összes jelentős nemzetközi versenyen szeretné megmérettetni magát, így tervei között szerepel az országos bajnokság, az Európa-bajnokság, illetve két világkupa forduló, valamint a világbajnokság, amelyet novemberben rendeznek Szaúd-Arábiában.

 

