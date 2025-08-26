Dunakeszin sem talált legyőzőre Ujváry Zoltán

2025 nyarán indult útjára a DROP iN BMX kupasorozat, amelynek második állomását augusztus 16-án, a dunakeszi skateparkban rendezték. A versenysorozat a hazai freestyle park szakágban zajlik, és a ceglédi első forduló után most újabb helyszínen mérhették össze tudásukat a sportág legjobb hazai versenyzői, köztük a nyíregyházi Ujváry Zoltán is.

Ujváry Zoltán ezúttal is remekelt

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Ismét magabiztos volt Ujváry Zoltán

Összesen hat kategóriában mérték össze az erejüket a legjobbak, mivel a versenysorozat Magyar Kupa besorolással zajlik, így a résztvevők már második alkalommal gyűjthettek értékes pontokat az összetett versenyt tekintve.

A férfi elit kategóriában a Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága Ujváry Zoltán magabiztos teljesítményt nyújtva győzött Krausz Kristóf és Náhlik Péter előtt.